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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Блогер из Екатеринбурга появится на шоу «Давай поженимся»

«Барби» из Екатеринбурга будет искать мужа на шоу «Давай поженимся!»

26 марта 2024, 12:09
Фото: со страницы Анны Даниловой

Блогер из Екатеринбурга появится на шоу «Давай поженимся»

Блогер из Екатеринбурга Анна Данилова попытается найти жениха на шоу «Давай поженимся!».

Девушка также называет себя «уральской Барби». Девушка рассказала в соцсетях, что на съемки шоу ее звали много раз, но согласилась она только сейчас.

Анна сказала, что организаторы телешоу выставили перед ней несколько условий: она должна быть свободной девушкой, гонорар ей не заплатят, а съемки продлятся четыре часа. Также ей нужно будет рассказать на всю страну о своих прошлых отношениях.

Ранее сообщалось, что жительницы Екатеринбурга могут поучаствовать в шоу «Пацанки».

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#Свободное время#Соцсети#Съемки#Блогер#Брак#Екатеринбург#Гонорар#Дарья Сорокина#Барби#Давай поженимся
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