«Барби» из Екатеринбурга будет искать мужа на шоу «Давай поженимся!»

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Девушка также называет себя «уральской Барби». Девушка рассказала в соцсетях, что на съемки шоу ее звали много раз, но согласилась она только сейчас.
Анна сказала, что организаторы телешоу выставили перед ней несколько условий: она должна быть свободной девушкой, гонорар ей не заплатят, а съемки продлятся четыре часа. Также ей нужно будет рассказать на всю страну о своих прошлых отношениях.
Ранее сообщалось, что жительницы Екатеринбурга могут поучаствовать в шоу «Пацанки».