Бизнесмен из Екатеринбурга не смог взыскать «долг-призрак»

Тогда банк уступил право требования долга сторонней организации, а два года назад это право выкупил бизнесмен Олег. О том, что должник умер еще в 2015 году, а наследников не оставил, он узнал позднее, уже выкупив право. Жилья у него не было. Владел Дмитрий двумя машинами, которые должны были перейти в пользу государства из-за отсутствия у него наследников.