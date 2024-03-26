Бизнесмен из Екатеринбурга не смог взыскать «долг-призрак»

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Дело в том, что в 2013 году некий предприниматель по имени Дмитрий взял в «Славянском банке» 127 тысяч кредитных средств под 35% годовых. Погасить займ он не смог, а в скором времени, в 2015 году, умер, сообщает Свердловский облсуд.
Тогда банк уступил право требования долга сторонней организации, а два года назад это право выкупил бизнесмен Олег. О том, что должник умер еще в 2015 году, а наследников не оставил, он узнал позднее, уже выкупив право. Жилья у него не было. Владел Дмитрий двумя машинами, которые должны были перейти в пользу государства из-за отсутствия у него наследников.
Тогда Олег пошел в суд с иском о взыскании задолженности по кредиту. Истец требовал взыскать за счет наследства 560 тысяч, а также проценты и неустойку. В итоге суд отказал Олегу в удовлетворении иска, и он не нашел доказательств того, что машины умершего были отданы в пользу государства.
Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции, но безуспешно. В итоге предприниматель остался с невыгодным вложением денег.
Ранее сообщалось, что «электрик» украл у бабушки из Екатеринбурга 125 тысяч и пошел под суд через шесть лет.