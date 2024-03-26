Благодаря сервису на МСП. РФ субъекты МСП получили более 1,7 млрд рублей микрозаймов

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что средняя сумма кредита, полученного через сервис микрозайма, составила 2,2 млн рублей, а средний срок 2,5 года. По его данным, цифровизация процесса получения финансирования повысила его доступность для малого и среднего бизнеса. Более того, государство и бизнес теперь смогут видеть причины отказов в предоставлении микрофинансирования, а также обеспечивать эффективность и востребованность данной меры господдержки.