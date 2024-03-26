Благодаря сервису на МСП. РФ субъекты МСП получили более 1,7 млрд рублей микрозаймов

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
За период работы сервиса было подано почти 2,5 тыс. заявок, по которым бизнес уже получил около 800 микрозаймов. Средний размер ставки составил 6,9% годовых, что намного ниже ставок при банковском кредитовании, пишет gazeta.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что средняя сумма кредита, полученного через сервис микрозайма, составила 2,2 млн рублей, а средний срок 2,5 года. По его данным, цифровизация процесса получения финансирования повысила его доступность для малого и среднего бизнеса. Более того, государство и бизнес теперь смогут видеть причины отказов в предоставлении микрофинансирования, а также обеспечивать эффективность и востребованность данной меры господдержки.
Лидером по объему выданных микрозаймов является Иркутская область. В этом регионе малый бизнес через сервис на портале МСП.РФ получил микрозаймов на 426 млн рублей. Вторую и третью строчки заняли республики Башкортостан и Татарстан, где бизнес получил 202 млн рублей и 179 млн рублей соответственно.
Список лидирующих субъектов РФ также пополнили Астраханская, Ростовская и Саратовская области — выдано 161 млн рублей, 74 млн рублей и 70 млн рублей соответственно. В Ставропольском крае субъекты МСП освоили 63 млн рублей. В топ-10 регионов по объему кредитования вошли: Орловская область — 60 млн рублей, Владимирская область — 50 млн рублей и Республика Крым — 40,6 млн рублей выданных микрозаймов.
Государственные МФО организованы для поддержки предпринимателей и самозанятых за счет федерального, регионального и местного бюджетов. Кроме того, их учредителями являются регионы и муниципальные образования. Отметим, что ГМФО выдают микрозаймы на сумму до 5 млн рублей сроком до трех лет. Средневзвешенная процентная ставка по таким кредитам составляет 5,8%.
Цифровая платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России. Ее цель — предоставить доступ субъектам МСП ко всем необходимым для ведения бизнеса сервисам и мерам поддержки. Платформа МСП.РФ создана и развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал глава российского государства Владимир Путин, а курирует его реализацию первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.