«Была более-менее дорога»: в Нижнем Тагиле обсудили ремонт дорог УСМ Голященко

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Ремонт улиц, о которых идет речь, ведется с 2020 года в рамках нацпроекта БКАД. Контракт на 1,6 миллиард рублей с подрядчиком — «Уралстроймонтаж» был заключен в декабре 2020 года. Срок окончания работ по данному марту истекает через четыре дня — 30 марта 2024 года. Срок исполнения контракта назначен на конец декабря 2024 года.
В связи со сложившейся ситуацией, связанной с удорожанием строительных материалов и изменением объемов работ, стоимость объекта возросла на 552 миллиона рублей, — напомнил депутатам начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев.
При этом цифры по объекту на сегодняшний день неутешительные. Так, неисполненный остаток составляет 671,8 миллиона рублей. Готовность объекта порядка 60%. В 2023 году областная субсидия на объект составила 437,8 млн рублей. По состоянию на 1 января 2024 года ни один из этапов объекта не закончен в полном объеме.
Служба заказчика не раз выявляла нарушения условий контракта, направляла предписания подрядчику на их устранение. В 2021 году — 13 претензий, в 2022 году — 15 претензий, в 2023 году — 32 претензии и в 2024 году — одна претензия, — сообщил Андрей Лебедев.
В соответствии с проектно-сметной документацией параллельно на объекте в 2023 году выполнялись работы по реконструкции газопровода высокого и низкого давления. Стоимость работ — 58 миллионов рублей. По состоянию на начало текущего года освоение составило всего 14 миллионов рублей. Причины отсутствия прогресса — выявление неучтенных инженерных сетей, фактическое расположение сетей вне плановых отметок, задержка поставки труб.
Сегодня требуется ручная разборка грунта для установки отметок для прохождения бурения в районе проспекта Строителей. В связи с этим рабочие ждут, когда оттает грунт, — пояснил Лебедев на заседании профильной комиссии думы.
После этих работ, скорее всего, появится возможность открытия участка улицы без верхнего покрытия от проспекта Ленина до проспекта Строителей, сообщил начальник горхозяйства.
По самому путепроводу: перечень работ, которые предстоит доделать достаточно большой.
На сегодняшний день Служба заказчика не сильно рассчитывает на выполнение работ данным подрядчиком и прилагает усилия для расторжения контракта, — отметил докладчик.
Так, в мэрии нацелены на расторжение контракта с проблемным подрядчиком, исполнение работ по контракту с которым истекает со дня на день. Но пока нет понимания, сколько времени это займет. И в этом заключается главная проблема, в первую очередь, для горожан.
Одно без другого невозможно. Все условия для работы есть. Предстоит инвентаризация объекта, определение тех работ, которые нужно будет сделать. Средства для работы сторонней организации в бюджете предусмотрели. Не имея решения по одному вопросу, мы не можем приступить к следующему, — пояснил Андрей Лебедев.
Другой вопрос, по мнению депутатов, в том, что жителей волнует, когда полноценно откроют улицы Октябрьской революции, Серова и когда полноценно заработает мост.
Претензионные работы с УСМ, наверное, кому-то интересно, но жителей волнует, когда установят полноценное дорожное движение, — отметил депутат Денис Корякин.
Возможность передвижения в качестве пешехода по Октябрьской революции действительно является проблемой. Корреспондент TagilCity.ru на протяжении прогулки по улице столкнулся с лужами, грязью и снежной кашей. А ведь здесь ежедневно по своим делам ходят тагильчане, в том числе и дети.
Грязь вокруг. Это очевидно. Лично я вообще не вижу никаких движений, чтобы что-то делалось, шумело. Все раскопали и тишина. При этом на подъезде к дому мы если едем по Заводской, поворачивая по Октябрьской революции, дикие колдобины, ямы. У нас тут недавно две машины столкнулись просто потому, что невозможно рассчитать скорость, понимая, что тут яма на яме. Невозможно, некомфортно. Заезд на парковки вырезан очень неаккуратно — высокий бортик, дополнительное неудобство. Представляю, что будет, когда сойдет снег и уйдет влажность, сколько пыли будет. Особенно жильцам на первых этажах и близлежащих к дороге подъездов, — поделилась с корреспондентом TagilCity.ru жительница дома по Октябрьской революции Анастасия.
Что касается удорожания стоимости работ по контракту, то этот аспект будет учтен в виде применения особых коэффициентов. По словам Лебедева, пути, чтобы контракт соответствовал реальным ценам, — есть, и есть понимание того, как это будет реализовываться.
В процессе исполнения работ понятно, что проект не все предусмотрел, и подорожали материалы. Даже если зайдет другой подрядчик, а цена контракта останется прежняя, то он точно также будет стоять и смотреть на все, — уверен депутат и директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов.
В мэрии также пояснили, что проблемы в поиске подрядчика нет. Можно будет отдать все одному, можно — нескольким. Все приводит обратно к тому, что нужно решать вопрос через суд. Более того, по словам Лебедева, сам Голященко навстречу муниципалитету не идет. «Любой мир лучше войны», но со стороны подрядчика нет встречных действий, заверил Лебедев. Более того, в 2023 году они могли выиграть деньги на ремонт, которые были заложены в бюджет, и выполнить необходимые объемы.
Депутаты высказывались по поводу ситуации с недобросовестной подрядной организацией достаточно жестко.
Это выглядит, как диверсия. Была дорога какая-то, из лучших побуждений решили сделать из двухполосного движения — четырехполосное. В итоге сейчас пришли к тому, что вообще никакой дороги нет. Все перерыто и ничего не делается. И сроков нет. В голове не укладывается. Зачем тогда вообще позволяли этому подрядчику разрывать улицу? Мы понимали, что к нему в 2023 году 23 претензии. С какой целью? Осенью Октябрьской революции раз и не стало. Перспективы непонятны. У нас в городе нацпроект БКАД сорван? Жители страдают, бизнес страдает, автолюбители страдают. Ради чего? Чтобы уйти сейчас на многолетние судебные процессы? Есть такая пословица «Птицу по полету видно». В 2023 году было уже понятно, какой полет у этого подрядчика со всеми срывами сроков, — сказал на думе Денис Корякин.
По заявлению Андрея Лебедева, когда подрядчик заходил на объект, контракт действовал, и был определен объем работ. Поэтому останавливать работы на каком-то этапе было бы нецелесообразным. В управлении горхозяйством для понимания намерены составить план мероприятий, по которому будет понятен примерный срок окончания взаимодействия с недобросовестным подрядчиком.