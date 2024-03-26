«Была более-менее дорога»: в Нижнем Тагиле обсудили ремонт дорог УСМ Голященко

В мэрии также пояснили, что проблемы в поиске подрядчика нет. Можно будет отдать все одному, можно — нескольким. Все приводит обратно к тому, что нужно решать вопрос через суд. Более того, по словам Лебедева, сам Голященко навстречу муниципалитету не идет. «Любой мир лучше войны», но со стороны подрядчика нет встречных действий, заверил Лебедев. Более того, в 2023 году они могли выиграть деньги на ремонт, которые были заложены в бюджет, и выполнить необходимые объемы.