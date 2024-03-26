Человек с имплантом в мозге играл в шахматы, мысленно двигая фигуры

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Как сообщает newia.ru, молодой человек парализован уже 8 лет. В рамках проекта Neuralink ему вживили в голову чип. Теперь он может играть в шахматы и другие электронные игры.
Отмечается, что проект Neuralink работает с 2016 года. Владелец компании — футуролог и бизнесмен Илон Маск. Задача стартапа — разработка и выпуск чипов, позволяющих управлять различными устройствами силой мысли. Маск также считает, что чипы нужны для противостояния искусственному интеллекту.