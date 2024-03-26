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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Человек с имплантом в мозге играл в шахматы, мысленно двигая фигуры

Человек с имплантом в мозге играл в шахматы, мысленно двигая фигуры

26 марта 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney
Нолан Арбо успешно сыграл в шахматы, будучи парализованным. Фигуры он двигал силой мысли. Это стало возможным благодаря внедрению в его головной мозг специального компьютерного чипа компании Neuralink.

Как сообщает newia.ru, молодой человек парализован уже 8 лет. В рамках проекта Neuralink ему вживили в голову чип. Теперь он может играть в шахматы и другие электронные игры.

Отмечается, что проект Neuralink работает с 2016 года. Владелец компании — футуролог и бизнесмен Илон Маск. Задача стартапа — разработка и выпуск чипов, позволяющих управлять различными устройствами силой мысли. Маск также считает, что чипы нужны для противостояния искусственному интеллекту.

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