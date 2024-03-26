Четыре взрыва раздалось на предприятии в Челябинске

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Звуки взрывов услышали горожане, проживающие в Центральном и Ленинском районах. Как оказалось, на одном из местных предприятий проводятся работы по ликвидации отходов, пишет «Курс дела».
Горожан также попросили не беспокоиться из-за резких звуков, так как причин для волнения нет, рассказали в пресс-службе МЧС Челябинской области.
Напомним, 1 марта 2024 года в Екатеринбурге на подстанции, которая обеспечивает три предприятия, случился взрыв. На работу заводов происшествие не повлияло.
Пострадавших в результате взрыва нет. По мнению специалистов, это могли сделать диверсанты.