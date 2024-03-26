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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:33

Четыре взрыва раздалось на предприятии в Челябинске

Четыре взрыва раздалось на предприятии в Челябинске

26 марта 2024, 10:33
Фото: 1MI
В Челябинске прогремело несколько взрывов утром 26 марта 2024 года.

Звуки взрывов услышали горожане, проживающие в Центральном и Ленинском районах. Как оказалось, на одном из местных предприятий проводятся работы по ликвидации отходов, пишет «Курс дела».

Горожан также попросили не беспокоиться из-за резких звуков, так как причин для волнения нет, рассказали в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Напомним, 1 марта 2024 года в Екатеринбурге на подстанции, которая обеспечивает три предприятия, случился взрыв. На работу заводов происшествие не повлияло.

Пострадавших в результате взрыва нет. По мнению специалистов, это могли сделать диверсанты.

Появилось видео с места взрыва бака для воды в Бродове под Нижним Тагилом
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#Происшествия#Отходы#Челябинск#ЧП#Предприятие#Работы#Взрывы#Ликвидация#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Устранение#Горожане#Инцидент
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