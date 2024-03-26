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Published Сегодня, 17:15

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Updated Сегодня, 17:15

Дикие лошади Кузомени: новые звезды комедийной мелодрамы

26 марта 2024, 17:15
В апреле на Мурманской земле начнутся съемки семейного фильма, в котором главные роли исполнят известные дикие лошади Кузомени. Организаторы кинопроекта поделились этой информацией.

Сюжет комедийной мелодрамы «Лошадка в сугробе» основан на реальных событиях, пишет nord-news.ru. Героиня фильма — молодая учительница, которая приезжает в удаленное село на Терском берегу, чтобы жить со своим мужем. Она возобновляет работу в местной школе и находит смысл своей жизни на севере.

Для создания фильма была сформирована команда кинематографистов из Санкт-Петербурга и Мурманска.

Главная задача создателей проекта — снять кино, которое будет интересно всей семье, особенно детям. Ведь так часто бывает сложно найти свое место в этом мире, и, может быть, счастье ожидает нас на самом краю земли.

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