Дикие лошади Кузомени: новые звезды комедийной мелодрамы

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Сюжет комедийной мелодрамы «Лошадка в сугробе» основан на реальных событиях, пишет nord-news.ru. Героиня фильма — молодая учительница, которая приезжает в удаленное село на Терском берегу, чтобы жить со своим мужем. Она возобновляет работу в местной школе и находит смысл своей жизни на севере.
Для создания фильма была сформирована команда кинематографистов из Санкт-Петербурга и Мурманска.
Главная задача создателей проекта — снять кино, которое будет интересно всей семье, особенно детям. Ведь так часто бывает сложно найти свое место в этом мире, и, может быть, счастье ожидает нас на самом краю земли.