Дорожная разметка с пупырышками появится в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Новая разметка появится в 2024 году. Предполагается, что это благоприятно отразится на дорожной безопасности. В том числе обсуждалось изменение структуры разметки двойной сплошной линии на дорогах, на которых от четырех и более полос, сообщает «КП-Екатеринбург».
Кроме того, в этом году ширина дорожной разметки станет шире — со 100 до 150 мм. Разметку будут наносить строго по графику, который уже одобрен. Работы начнут проводить с 8 апреля.
Ранее сообщалось, что 18 млн рублей потратят тагильские власти на холодный пластик, шарики и краску для дорог.