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Дорожная разметка с пупырышками появится в Екатеринбурге

Дорожная разметка с пупырышками появится в Екатеринбурге

26 марта 2024, 11:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге появится новая дорожная разметка. Перемены в этой части обсуждались в Гордуме.

Новая разметка появится в 2024 году. Предполагается, что это благоприятно отразится на дорожной безопасности. В том числе обсуждалось изменение структуры разметки двойной сплошной линии на дорогах, на которых от четырех и более полос, сообщает «КП-Екатеринбург».

Кроме того, в этом году ширина дорожной разметки станет шире — со 100 до 150 мм. Разметку будут наносить строго по графику, который уже одобрен. Работы начнут проводить с 8 апреля.

Ранее сообщалось, что 18 млн рублей потратят тагильские власти на холодный пластик, шарики и краску для дорог.

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#Общество#Свердловская область#Дорога#Дорожная разметка#Ремонтные работы#Разметка#Работы#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Гордума
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