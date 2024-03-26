Дорожная разметка с пупырышками появится в Екатеринбурге

Новая разметка появится в 2024 году. Предполагается, что это благоприятно отразится на дорожной безопасности. В том числе обсуждалось изменение структуры разметки двойной сплошной линии на дорогах, на которых от четырех и более полос, сообщает «КП-Екатеринбург».