Дожди, снег и ветер накроют Свердловскую область

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Такой прогноз дала на 27 марта метеоролог Галина Шепоренко. Она отметила, что в этот день ожидаются обильные осадки — мокрый снег. Кроме того, вероятно его налипание на провода, а также ветер до 16 метров в секунду, а на севере — метель, пишет Е1.
28 марта циклон пройдет через уральскую столицу и осадки уйдут. Уже 29 марта погодные условия станут более спокойными, холода продолжатся, но ненадолго. Осадки прекратятся.
Потепление метеоролог прогнозирует с наступлением апреля. С первых чисел месяца снежный покров будет активно разрушаться.
Ранее сообщалось, что дождь и гололедица придут в Екатеринбург. Такой прогноз дал метеоролог Алексей Пулин.