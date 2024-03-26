Дожди, снег и ветер накроют Свердловскую область

Такой прогноз дала на 27 марта метеоролог Галина Шепоренко. Она отметила, что в этот день ожидаются обильные осадки — мокрый снег. Кроме того, вероятно его налипание на провода, а также ветер до 16 метров в секунду, а на севере — метель, пишет Е1.