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Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

В Свердловскую область придут дождь и ветер

Дожди, снег и ветер накроют Свердловскую область

26 марта 2024, 08:21
Фото: 1MI

В Свердловскую область придут дождь и ветер

Южный циклон принесет в Свердловскую область осадки и ветер.

Такой прогноз дала на 27 марта метеоролог Галина Шепоренко. Она отметила, что в этот день ожидаются обильные осадки — мокрый снег. Кроме того, вероятно его налипание на провода, а также ветер до 16 метров в секунду, а на севере — метель, пишет Е1.

28 марта циклон пройдет через уральскую столицу и осадки уйдут. Уже 29 марта погодные условия станут более спокойными, холода продолжатся, но ненадолго. Осадки прекратятся.

Потепление метеоролог прогнозирует с наступлением апреля. С первых чисел месяца снежный покров будет активно разрушаться.

Ранее сообщалось, что дождь и гололедица придут в Екатеринбург. Такой прогноз дал метеоролог Алексей Пулин.

Мокрый снег и ветер придут в Нижний Тагил на выходных
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#Свердловская область#Потепление#Снег#Апрель#Осадки#Погода#Провода#Ветер#Циклон#Окружающая среда#Метель#Екатеринбург#Метеоролог#Дарья Сорокина
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