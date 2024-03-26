Два дня жители Красного Камня дышали излишками сероводорода

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Всего за эти два дня, 23 и 24 марта, превышение допустимого уровня сероводорода в воздухе доходило до 40%. 23 марта на Красном Камне уровень загрязнения показывал от 10% до 40% выше нормы, начиная с 17:00 и почти до 00:00. На следующий день уровень превышения допустимой концентрации не падал ниже 40%. УГМС по Свердловской области в Нижнем Тагиле определило уровень загрязнения как низкий.
Стоит отметить, что превышение допустимого уровня сероводорода в воздухе опасно для человека. Если его концентрация в воздухе слишком высока, это может вызвать проблемы со здоровьем. Вдыхание сероводорода приводит к раздражению глаз, носа и горла, а также к головной боли, тошноте и даже потере сознания. Длительное воздействие сероводорода негативно влияет на легкие и вызывает проблемы с дыханием.