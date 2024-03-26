«Электрик» украл у бабушки из Екатеринбурга 125 тысяч и пошел под суд через шесть лет

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Обвиняемого зовут Ахмед Перков. Его признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Деньги мужчина похитил шесть лет назад.
Он зашел в чужую квартиру и притворился, что проверят счетчик. Во время разговора он узнал, где у пенсионерки лежат деньги. Затем он воспользовался тем, что за ним не наблюдают, и украл эти деньги, сообщает региональная прокуратура.
На книге, из которой пропали деньги, злоумышленник оставил отпечаток пальца. В декабре прошлого года правоохранители узнали, что этот отпечаток совпадает с отпечатком мужчины, которого в прошлом году осудили за аналогичное преступление в городе Липецке.
В итоге Ахмеду назначили 7 лет тюрьмы. Отбывать наказание он будет в строгих условиях. В пользу пострадавшей старушки с него взыскали все украденные 125 тысяч.
Ранее сообщалось, что мошенники обманывали пенсионерку из Екатеринбурга три месяца. Она отдала им миллион.