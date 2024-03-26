Елизавета Генералова из Тагила стала победительницей всероссийского турнира по боксу

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Всероссийские соревнования общества «Динамо» состоялись в Нижнем Новгороде и длились несколько дней, с 12 по 16 марта 2024 года. Тагильчанка заняла первое место среди девушек, которые родились в 2010–2011 годах. Теперь Елизавета Генералова получила путевку на первенство России.
Это не первая победа юной спортсменки, она является чемпионом Свердловской области и недавно взяла бронзу на первенстве УрФО. А в 2023 году боксерша уже участвовала в первенстве страны и заняла призовое третье место. Тренирует победительницу Александр Буньков.
Также стало известно, что тагильчане стали победителями всероссийского турнира по греко-римской борьбе.