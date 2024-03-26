Елизавета Генералова из Тагила стала победительницей всероссийского турнира по боксу

Это не первая победа юной спортсменки, она является чемпионом Свердловской области и недавно взяла бронзу на первенстве УрФО. А в 2023 году боксерша уже участвовала в первенстве страны и заняла призовое третье место. Тренирует победительницу Александр Буньков.