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Боксерша из Нижнего Тагила победила во всероссийском турнире

Елизавета Генералова из Тагила стала победительницей всероссийского турнира по боксу

26 марта 2024, 04:41
Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Боксерша из Нижнего Тагила победила во всероссийском турнире

Елизавета Генералова из Нижнего Тагила завоевала золото на всероссийском турнире по боксу. Победительница тренируется в спортшколе «Старт».

Всероссийские соревнования общества «Динамо» состоялись в Нижнем Новгороде и длились несколько дней, с 12 по 16 марта 2024 года. Тагильчанка заняла первое место среди девушек, которые родились в 2010–2011 годах. Теперь Елизавета Генералова получила путевку на первенство России.

Это не первая победа юной спортсменки, она является чемпионом Свердловской области и недавно взяла бронзу на первенстве УрФО. А в 2023 году боксерша уже участвовала в первенстве страны и заняла призовое третье место. Тренирует победительницу Александр Буньков.

Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Также стало известно, что тагильчане стали победителями всероссийского турнира по греко-римской борьбе.

Юные тагильские спортсмены взяли «бронзу» на престижном турнире
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