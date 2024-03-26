Глава РЭО рассказал о самых важных законах для отрасли ТКО в последние 5 лет

В своем выступлении Денис Буцаев заявил о желании выразить парламенту благодарность за эффективную и планомерную работу по внесению усовершенствований в законодательство России по вопросам экологии и переработки отходов. Он напомнил, что за пять лет в Думе было принято 59 нормативно-правовых актов по этой теме, что является заслугой профильного комитета Госдумы. В своем докладе гендиректор РЭО выделил лишь несколько ведущих законов отрасли: закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителя (РОП), закон о вторичных ресурсах и вторичном сырье, поправки в КоАП РФ.