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Глава РЭО рассказал о самых важных законах для отрасли ТКО в последние 5 лет

Глава РЭО рассказал о самых важных законах для отрасли ТКО в последние 5 лет

26 марта 2024, 16:38
Фото: Изображение Midjourney
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал ключевые законы, которые были приняты в сфере по обращению с отходами.

26 марта на расширенном заседании Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы руководитель РЭО выступил с докладом о промежуточных результатах реформы отрасли, пишет 56orb.

В своем выступлении Денис Буцаев заявил о желании выразить парламенту благодарность за эффективную и планомерную работу по внесению усовершенствований в законодательство России по вопросам экологии и переработки отходов. Он напомнил, что за пять лет в Думе было принято 59 нормативно-правовых актов по этой теме, что является заслугой профильного комитета Госдумы. В своем докладе гендиректор РЭО выделил лишь несколько ведущих законов отрасли: закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителя (РОП), закон о вторичных ресурсах и вторичном сырье, поправки в КоАП РФ.

Денис Буцаев также назвал наиболее важные законопроекты, которые РЭО рассматривает в данный момент и которые обсуждает с членами комитета Госдумы. К первоочередным относятся проекты законов об утилизации органической фракции отходов путем компостирования, об обращении с отходами III–V классов опасности, об обращении с ТКО на труднодоступных территориях (данный законопроект уже прошел первое чтение).

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