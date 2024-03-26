Глава РЭО рассказал о самых важных законах для отрасли ТКО в последние 5 лет

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
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Updated Сегодня, 16:39
26 марта на расширенном заседании Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы руководитель РЭО выступил с докладом о промежуточных результатах реформы отрасли, пишет 56orb.
В своем выступлении Денис Буцаев заявил о желании выразить парламенту благодарность за эффективную и планомерную работу по внесению усовершенствований в законодательство России по вопросам экологии и переработки отходов. Он напомнил, что за пять лет в Думе было принято 59 нормативно-правовых актов по этой теме, что является заслугой профильного комитета Госдумы. В своем докладе гендиректор РЭО выделил лишь несколько ведущих законов отрасли: закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителя (РОП), закон о вторичных ресурсах и вторичном сырье, поправки в КоАП РФ.
Денис Буцаев также назвал наиболее важные законопроекты, которые РЭО рассматривает в данный момент и которые обсуждает с членами комитета Госдумы. К первоочередным относятся проекты законов об утилизации органической фракции отходов путем компостирования, об обращении с отходами III–V классов опасности, об обращении с ТКО на труднодоступных территориях (данный законопроект уже прошел первое чтение).