Хоккеисты «Кристалла» из Нижнего Тагила сыграют в полуфинале регионального Первенства

Однако «Кристалл» смог набрать 17 очков, участвуя в 16 матчах с различными командами. Спортсмены победили шесть раз в основное время и два раза в серии штрафных бросков. По итогу, в полуфинале «Кристаллу» снова предстоит встреча со СКА.