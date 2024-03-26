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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Хоккейная команда «Кристалл» из Нижнего Тагила вышла в плей-офф

Хоккеисты «Кристалла» из Нижнего Тагила сыграют в полуфинале регионального Первенства

26 марта 2024, 15:58
Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Хоккейная команда «Кристалл» из Нижнего Тагила вышла в плей-офф

Хоккеисты «Кристалла» из Нижнего Тагила, которые впервые выступали на первенстве Свердловской области среди взрослых команд, сумели пробиться в плей-офф.

Тагильчане финишировали на четвертом месте. В заключительном турнире им пришлось сражаться с командой СКА из Екатеринбурга.

Наши хоккеисты смогли открыть счет. Первым отличился Павел Нуртинов. Вторую шайбу забил Роман Киндышев. Это произошло в начале третьего периода. В результате игры счет составил 2:5 не в пользу тагильчан.

Однако «Кристалл» смог набрать 17 очков, участвуя в 16 матчах с различными командами. Спортсмены победили шесть раз в основное время и два раза в серии штрафных бросков. По итогу, в полуфинале «Кристаллу» снова предстоит встреча со СКА.

Фото: Скриншот сайта Федерации хоккея Свердловской области

Ранее стало известно, что тагильские хоккеисты из клуба «Разведчик» стали финалистами на региональном этапе состязаний «Золотая шайба». Юные спортсмены показали лучшую статистику среди трех команд. Финал состоялся в начале февраля 2024 года в Каменске-Уральском.

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