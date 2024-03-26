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Мэра одного из городов Свердловской области планируют задержать за коррупцию

Мэра одного из городов Свердловской области планируют задержать за коррупцию

26 марта 2024, 11:42
Фото: 1MI
Начальник полиции Свердловской области Александр Мешков сообщил о том, что планируется задержать мэра одного из местных городов из-за коррупции.

В отношении главы одного из городов области будет возбуждено уголовное дело. Он подозревается в коррупционной деятельности, рассказал Мешков во время онлайн-заседания свердловского Заксо.

Фамилию мэра глава ведомства сейчас называть не стал в связи с соблюдением тайны следствия, а также из этических соображений.

Напомним, в Ирбите бывший полицейский осужден за вымогательство взятки в размере 750 тысяч рублей. По версии следствия, он предлагал подозреваемым в обмен на деньги не возбуждать уголовное дело.

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#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Мэр#Криминал#Коррупция#Задержание#Преступление#Подозреваемый#Ведомство#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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