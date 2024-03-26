Мэра одного из городов Свердловской области планируют задержать за коррупцию

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В отношении главы одного из городов области будет возбуждено уголовное дело. Он подозревается в коррупционной деятельности, рассказал Мешков во время онлайн-заседания свердловского Заксо.
Фамилию мэра глава ведомства сейчас называть не стал в связи с соблюдением тайны следствия, а также из этических соображений.
Напомним, в Ирбите бывший полицейский осужден за вымогательство взятки в размере 750 тысяч рублей. По версии следствия, он предлагал подозреваемым в обмен на деньги не возбуждать уголовное дело.