Мэрии Екатеринбурга не хватает денег для защиты школ от терактов

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Этот вопрос обсуждался на заседании Гордумы, сообщили в мэрии. Отмечается, что городской бюджет может позволить себе оплатить услуги охраны на сумму не более 97 рублей в час. А это половина из той суммы, которая нужна на качественную охрану.
Профессиональному охраннику нужно платить 160-170 рублей в час, и это минимум.
Ранее сообщалось, что только девять школ и детсадов Екатеринбурга в полной мере защищены от терроризма. На безопасность в конце прошлого года выделили порядка 35 миллионов.