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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:04

Мэрии Екатеринбурга не хватает денег для защиты школ от терактов

Мэрии Екатеринбурга не хватает денег для защиты школ от терактов

26 марта 2024, 10:02
Фото: 1MI
В администрации Екатеринбурга не хватает средств для того, чтобы должным образом защитить все школы от терроризма. Поэтому власти обратились в Гордуму с просьбой об увеличении бюджета.

Этот вопрос обсуждался на заседании Гордумы, сообщили в мэрии. Отмечается, что городской бюджет может позволить себе оплатить услуги охраны на сумму не более 97 рублей в час. А это половина из той суммы, которая нужна на качественную охрану.

Профессиональному охраннику нужно платить 160-170 рублей в час, и это минимум.

Ранее сообщалось, что только девять школ и детсадов Екатеринбурга в полной мере защищены от терроризма. На безопасность в конце прошлого года выделили порядка 35 миллионов.

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