Мэрия Нижнего Тагила будет помогать волонтерам-пожарным

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Мэр утвердил новое положение о добровольной пожарной охране, которые занимаются профилактикой и тушением возгораний, а также проведением аварийно-спасательных работ. Делают это волонтеры на безвозмездной основе.
В их основные задачи входят также спасение людей и имущества, оказание первой помощи пострадавшим, проведение профилактических бесед с населением, патрулирование. При работе добровольцам необходимо руководствоваться законодательными правовыми актами.
В свою очередь отдел гражданской защиты населения Нижнего Тагила будет предлагать меры правовой, социальной и материальной поддержки добровольной пожарной охраны и оказывать содействие по финансовому и материально-техническому обеспечению их деятельности.
Как выяснила редакция TagilCity.ru, администрация города в соответствии с законодательством может предоставлять волонтерам в пользование или владение пожарную технику, служебные помещения с техническими средствами и другое необходимое имущество.
Павел Фетисов, руководитель пожарной дружины Нижнего Тагила, обратился к Владиславу Пинаеву с просьбой выделить автомобиль. Машина нужна для перевозки воды и купленного оборудования: помп и ранцев. Мэр ответил, что поддерживает инициативных добровольцев. Но чтобы получить транспорт, необходимо обратиться в благотворительные фонды.
К сожалению, у администрации Нижнего Тагила нет юридических полномочий для закупки и передачи автомобиля, — написал градоначальник.
Волонтеры решили, что необходимо официально обратиться в указанные благотворительные фонды. Кроме того, нужно составить письмо в администрацию с просьбой поддержать ходатайство отряда о приобретении машины.
Владислав Пинаев также провел рабочее совещание по вопросам подготовки всех городских служб к пожароопасному сезону.