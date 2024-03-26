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Published Сегодня, 16:32

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Updated Сегодня, 16:34

В Нижнем Тагиле утвердили положение о добровольной пожарной охране

Мэрия Нижнего Тагила будет помогать волонтерам-пожарным

26 марта 2024, 16:32
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле утвердили положение о добровольной пожарной охране

Администрация Нижнего Тагила будет оказывать помощь добровольцам, которые тушат пожары. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Мэр утвердил новое положение о добровольной пожарной охране, которые занимаются профилактикой и тушением возгораний, а также проведением аварийно-спасательных работ. Делают это волонтеры на безвозмездной основе.

В их основные задачи входят также спасение людей и имущества, оказание первой помощи пострадавшим, проведение профилактических бесед с населением, патрулирование. При работе добровольцам необходимо руководствоваться законодательными правовыми актами.

В свою очередь отдел гражданской защиты населения Нижнего Тагила будет предлагать меры правовой, социальной и материальной поддержки добровольной пожарной охраны и оказывать содействие по финансовому и материально-техническому обеспечению их деятельности.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, администрация города в соответствии с законодательством может предоставлять волонтерам в пользование или владение пожарную технику, служебные помещения с техническими средствами и другое необходимое имущество.

Павел Фетисов, руководитель пожарной дружины Нижнего Тагила, обратился к Владиславу Пинаеву с просьбой выделить автомобиль. Машина нужна для перевозки воды и купленного оборудования: помп и ранцев. Мэр ответил, что поддерживает инициативных добровольцев. Но чтобы получить транспорт, необходимо обратиться в благотворительные фонды.

К сожалению, у администрации Нижнего Тагила нет юридических полномочий для закупки и передачи автомобиля, — написал градоначальник.

Волонтеры решили, что необходимо официально обратиться в указанные благотворительные фонды. Кроме того, нужно составить письмо в администрацию с просьбой поддержать ходатайство отряда о приобретении машины.

Владислав Пинаев также провел рабочее совещание по вопросам подготовки всех городских служб к пожароопасному сезону.

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