Мэрию Туринска обязали снести три аварийных дома до конца года

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Речь идет об аварийных домах на двух улицах: Революции и Путейцев. Всего здесь стоит три дома, признанных подлежащими сносу, сообщает региональная прокуратура.
В результате в адрес главы администрации Туринского городского округа было внесено представление об устранении нарушений. Но ничего не изменилось.
Тогда представители прокуратуры пошли в суд с требованием ограничить доступ в эти дома, оградить их забором и снести в срок до конца нынешнего года. Суд удовлетворил эти требования.
Ранее сообщалось, что усадьбу Беленкова в Екатеринбурге полностью снесли.