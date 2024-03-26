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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Мэрию Туринска обязали снести три аварийных дома до конца года

Мэрию Туринска обязали снести три аварийных дома до конца года

26 марта 2024, 13:28
Фото: 1MI
Прокуратура Туринска потребовала мэрию ограничить доступ к расселенным домам и снести их.

Речь идет об аварийных домах на двух улицах: Революции и Путейцев. Всего здесь стоит три дома, признанных подлежащими сносу, сообщает региональная прокуратура.

В результате в адрес главы администрации Туринского городского округа было внесено представление об устранении нарушений. Но ничего не изменилось.

Тогда представители прокуратуры пошли в суд с требованием ограничить доступ в эти дома, оградить их забором и снести в срок до конца нынешнего года. Суд удовлетворил эти требования.

Ранее сообщалось, что усадьбу Беленкова в Екатеринбурге полностью снесли.

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#Происшествия#Прокуратура#Суд#Туринск#Мэрия#Снос#Жилые дома#Многоквартирные дома#Дома#Екатеринбург#Аварийные дома#Дарья Сорокина
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