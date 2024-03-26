Мужа пропавшей в «Крокусе» свердловчанки опознали и похоронят в Подмосковье

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
На концерте Денис Чернов был со своей гражданской женой Викторией. Его тело нашли и установили личность, однако о местонахождении Виктории до сих пор ничего неизвестно. Она есть в списке погибших, но родные так и не смогли опознать ее, пишет Ura.ru.
Как рассказала изданию мать Виктории Марина Ладейщикова, у них остается надежда, что Виктория попала в одну из больниц, находится без сознания, поэтому не может сообщить свое имя. Однако пока в больницы родственников не пускают.
Ранее стало известно, что билет на концерт «Пикника» женщина купила гражданскому супругу на 45-летие. Вместе они были четыре года: ради отношений с Денисом Виктория переехала из Талицы в подмосковную Истру.
В Свердловской области похоронят погибшую в теракте Наталью Зудину.