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В Подмосковье похоронят мужа свердловчанки, пропавшей при теракте в «Крокусе»

Мужа пропавшей в «Крокусе» свердловчанки опознали и похоронят в Подмосковье

26 марта 2024, 10:58
Фото: 1MI

В Подмосковье похоронят мужа свердловчанки, пропавшей при теракте в «Крокусе»

45-летнего Дениса Чернова, погибшего во время теракте, похоронят в Истре. Его гражданскую жену Викторию Ладейщикову родом из Талицы Свердловской области до сих пор ищут.

На концерте Денис Чернов был со своей гражданской женой Викторией. Его тело нашли и установили личность, однако о местонахождении Виктории до сих пор ничего неизвестно. Она есть в списке погибших, но родные так и не смогли опознать ее, пишет Ura.ru.

Фото: тг-канал «Истра Буря Безумие»

Как рассказала изданию мать Виктории Марина Ладейщикова, у них остается надежда, что Виктория попала в одну из больниц, находится без сознания, поэтому не может сообщить свое имя. Однако пока в больницы родственников не пускают.

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Ранее стало известно, что билет на концерт «Пикника» женщина купила гражданскому супругу на 45-летие. Вместе они были четыре года: ради отношений с Денисом Виктория переехала из Талицы в подмосковную Истру.

В Свердловской области похоронят погибшую в теракте Наталью Зудину.

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