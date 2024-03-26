Мужа пропавшей в «Крокусе» свердловчанки опознали и похоронят в Подмосковье

На концерте Денис Чернов был со своей гражданской женой Викторией. Его тело нашли и установили личность, однако о местонахождении Виктории до сих пор ничего неизвестно. Она есть в списке погибших, но родные так и не смогли опознать ее, пишет Ura.ru.