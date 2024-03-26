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Published Сегодня, 14:36

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В Нижнем Тагиле народным дружинникам выделят субсидию

Народные дружины выйдут на улицы Нижнего Тагила

26 марта 2024, 14:36
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле народным дружинникам выделят субсидию

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о новом порядке предоставления субсидии народным дружинам.

Субсидия дружинникам предоставляется для реализации подпрограммы по профилактике правонарушений в Нижнем Тагиле и повышения уровня безопасности граждан на территории города. Средства выделяются из местного бюджета.

Народные дружинники участвуют вместе с правоохранительными органами в охране общественного порядка. Для получения субсидии необходимо, чтобы организация имела госрегистрацию в качестве юрлица и была включена в реестр народных дружин. Также имеется ряд ограничений, в связи с которыми выплаты производиться не будут. Например, нахождение в перечне экстремистских или террористических организаций.

Субсидия может использоваться для материально-финансового обеспечения дружины, стимулирование и поощрение участников, личное страхование и другие цели, выяснила редакция TagilCity.ru.

Ранее общественники в Свердловской области заявили о том, что народные дружины необходимо возрождать.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Безопасность#Постановление#Охрана#Субсидии#Народная дружина#Екатеринбург#Евгения Сафина
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