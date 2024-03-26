Народные дружины выйдут на улицы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Субсидия дружинникам предоставляется для реализации подпрограммы по профилактике правонарушений в Нижнем Тагиле и повышения уровня безопасности граждан на территории города. Средства выделяются из местного бюджета.
Народные дружинники участвуют вместе с правоохранительными органами в охране общественного порядка. Для получения субсидии необходимо, чтобы организация имела госрегистрацию в качестве юрлица и была включена в реестр народных дружин. Также имеется ряд ограничений, в связи с которыми выплаты производиться не будут. Например, нахождение в перечне экстремистских или террористических организаций.
Субсидия может использоваться для материально-финансового обеспечения дружины, стимулирование и поощрение участников, личное страхование и другие цели, выяснила редакция TagilCity.ru.
Ранее общественники в Свердловской области заявили о том, что народные дружины необходимо возрождать.