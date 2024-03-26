Народные дружины выйдут на улицы Нижнего Тагила

Народные дружинники участвуют вместе с правоохранительными органами в охране общественного порядка. Для получения субсидии необходимо, чтобы организация имела госрегистрацию в качестве юрлица и была включена в реестр народных дружин. Также имеется ряд ограничений, в связи с которыми выплаты производиться не будут. Например, нахождение в перечне экстремистских или террористических организаций.