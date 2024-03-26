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Таможенники Свердловской области предотвратили вывоз из России данных паспортов

Нарушители пытались вывезти из России персональные данные свердловчан

26 марта 2024, 09:07
Фото: Отдел по связям с общественностью УТУ

Таможенники Свердловской области предотвратили вывоз из России данных паспортов

Нарушители пытались вывезти макулатуру с персональными данными жителей Свердловской области через Челябинскую область.

Поймали их вблизи российско-казахской границы, рассказали в Отделе по связям с общественностью УТУ.

Грузовик ехал из Екатеринбурга в Кыргызстан. Среди макулатуры били копии паспортов свердловчан. Вся бумага с личными данными россиян была направлена в Роскомнадзор. Теперь нарушителям грозит наказание. Грузовик вернули в РФ.

Отмечается, что документы с личными данными, должны быть уничтожены особым способом — при помощи измельчения.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался нелегально провезти в Екатеринбург шампуры и специи.

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#Происшествия#Свердловская область#Роскомнадзор#Граница#Злоумышленники#Персональные данные#Нарушители#18+#Екатеринбург#Кыргызстан#Макулатура#Дарья Сорокина#Паспорта
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