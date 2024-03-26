Нарушители пытались вывезти из России персональные данные свердловчан

Грузовик ехал из Екатеринбурга в Кыргызстан. Среди макулатуры били копии паспортов свердловчан. Вся бумага с личными данными россиян была направлена в Роскомнадзор. Теперь нарушителям грозит наказание. Грузовик вернули в РФ.