Нарушители пытались вывезти из России персональные данные свердловчан

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Поймали их вблизи российско-казахской границы, рассказали в Отделе по связям с общественностью УТУ.
Грузовик ехал из Екатеринбурга в Кыргызстан. Среди макулатуры били копии паспортов свердловчан. Вся бумага с личными данными россиян была направлена в Роскомнадзор. Теперь нарушителям грозит наказание. Грузовик вернули в РФ.
Отмечается, что документы с личными данными, должны быть уничтожены особым способом — при помощи измельчения.
Ранее сообщалось, что мужчина пытался нелегально провезти в Екатеринбург шампуры и специи.