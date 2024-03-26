Невнятно говорил: в Кировграде поймали пьяного водителя без прав из Екатеринбурга

Автоинспекторы установили, что ранее он трижды привлекался к ответственности за езду без прав и два раза за пьяное вождение. За это в 2023 году он отбывал срок в колонии-поселении. Сейчас против мужчины возбуждено еще одно уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы или штраф от 300 до 500 тысяч рублей.