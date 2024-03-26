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Кировградская полиция задержала пьяного водителя без прав из Екатеринбурга

Невнятно говорил: в Кировграде поймали пьяного водителя без прав из Екатеринбурга

26 марта 2024, 15:48
Фото: 1MI

Кировградская полиция задержала пьяного водителя без прав из Екатеринбурга

Житель Свердловской области всю ночь распивал с друзьями алкоголь в Кировграде, а ранним утром решил вернуться домой в Екатеринбург.

Мужчина 1987 года согласился пройти медицинское освидетельствование. Алкотестер показал результат 0,716 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — это высокая степень опьянения, передает пресс-служба УМВД Свердловской области.

Фото: УМВД Свердловской области

Поведение мужчины также говорило само за себя: он невнятно говорил, также от него исходил сильный запах спиртного. Дальнейшая проверка показала, что у мужчины нет водительских прав, а машина ему не принадлежит.

Автоинспекторы установили, что ранее он трижды привлекался к ответственности за езду без прав и два раза за пьяное вождение. За это в 2023 году он отбывал срок в колонии-поселении. Сейчас против мужчины возбуждено еще одно уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы или штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Также вопросы у правоохранителей возникли к владельцу авто, который разрешил пьяному другу без прав сесть за руль. Машину у него изъяли и временно поместили на спецстоянку.

26 марта сотрудники ДПС в Екатеринбурге гнались за пьяным лихачем и стреляли по колесам его автомобиля.

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#ГИБДД#Уголовное дело#Кировград#Пьяный водитель#Екатеринбург#Задержан#Инспекторы ГИБДД#Дарья Бобровицкая
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