Нижний Тагил вошел в четверку самых грязных уральских городов

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Ситуация с экологией становится хуже из-за новых нормативов по самой высокой концентрации опасных веществ в 2024 году, рассказала глава Центра мониторинга загрязнения воздуха Оксана Банникова.
На Урале сейчас работает 401 пункт отслеживания ситуации с загрязнением атмосферы. Среди них в Свердловской области есть пункты для слежения за поверхностными водами, мониторинга ситуации с радиацией, отслеживания почвы и металлов.
Также в регионе есть посты, контролирующие загрязнение снега, анализирующие химию и кислотность осадков, а также станция общего наблюдения, отметила Банникова.
Кроме Нижнего Тагила, в перечне самых загрязненных уральских городов оказались Магнитогорск, Златоуст и Екатеринбург.
Напомним, власти Свердловской области утвердили план по улучшению экологической обстановки в регионе на 2024 год.