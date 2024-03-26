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Нижний Тагил вошел в четверку самых грязных уральских городов

Нижний Тагил вошел в четверку самых грязных уральских городов

26 марта 2024, 06:32
Фото: 1MI
Нижний Тагил оказался одним из четырех городов Урала с самой плохой экологической обстановкой.

Ситуация с экологией становится хуже из-за новых нормативов по самой высокой концентрации опасных веществ в 2024 году, рассказала глава Центра мониторинга загрязнения воздуха Оксана Банникова.

На Урале сейчас работает 401 пункт отслеживания ситуации с загрязнением атмосферы. Среди них в Свердловской области есть пункты для слежения за поверхностными водами, мониторинга ситуации с радиацией, отслеживания почвы и металлов.

Также в регионе есть посты, контролирующие загрязнение снега, анализирующие химию и кислотность осадков, а также станция общего наблюдения, отметила Банникова.

Кроме Нижнего Тагила, в перечне самых загрязненных уральских городов оказались Магнитогорск, Златоуст и Екатеринбург.

Напомним, власти Свердловской области утвердили план по улучшению экологической обстановки в регионе на 2024 год.

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