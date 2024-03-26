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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:54

Опасная курица появилась в Свердловской области

Опасная курица появилась в Свердловской области

26 марта 2024, 06:54
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском местный предприниматель пытался реализовать на рынке 200 голов птиц, у которых не имелось ветеринарных документов.

На продажу нелегального товара обратили внимание сотрудники Россельхознадзора. Горожанин создавал угрозу возникновения опасных заболеваний животных, рассказали в пресс-службе ведомства.

Когда выяснилось, что у мужчины нет специальной документации для реализации своей продукции, от него потребовали ликвидировать нарушение российского законодательства.

Напомним, в Екатеринбурге специалисты нашли партию апельсинов, в которых содержится померанцевая щитовка. Но так как она не представляет опасности для человека, фрукты будут продаваться в магазинах.

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#Каменск-Уральский#Свердловская область#Здоровье#Нарушение#Россельхознадзор#Документы#Предприниматель#Продажа#Птица#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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