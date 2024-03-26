Опасная курица появилась в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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На продажу нелегального товара обратили внимание сотрудники Россельхознадзора. Горожанин создавал угрозу возникновения опасных заболеваний животных, рассказали в пресс-службе ведомства.
Когда выяснилось, что у мужчины нет специальной документации для реализации своей продукции, от него потребовали ликвидировать нарушение российского законодательства.
Напомним, в Екатеринбурге специалисты нашли партию апельсинов, в которых содержится померанцевая щитовка. Но так как она не представляет опасности для человека, фрукты будут продаваться в магазинах.