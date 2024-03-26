Пенсионеры повторно сыграли свадьбу в Нижнем Тагиле ради внуков

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Ровно 50 лет назад Александр Яковлевич и Любовь Владимировна поженились. На золотую свадьбу они решили вспомнить, как это было, и заново расписались, сообщает телекомпания «Телекон».
Сама пара рассказала, что вторую свадьбу организовали, чтобы устроить праздник внукам.
Чтобы они знали, что нужно так: прожить и в трудностях, и в радостях, и быть всегда вместе. И когда они поженятся, пусть они пронесут любовь на многие года, — рассказала невеста.
Александр и Любовь учились в одной школе, но они не были знакомы. Вернувшись из армии, юный Саша обратил внимание на попутчицу, которую часто встречал в общественном транспорте. Он боялся с ней познакомиться.
Встретились они на свадьбе знакомых. Любовь не сразу поняла, что это ее будущий муж. Но, выбирая его, не сомневалась.
Ранее сообщалось, что девять семейных пар наградили знаком «Совет да любовь» в Нижнем Тагиле.