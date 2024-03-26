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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Пенсионеры из Нижнего Тагила поженились в день золотой свадьбы еще раз

Пенсионеры повторно сыграли свадьбу в Нижнем Тагиле ради внуков

26 марта 2024, 06:37
Фото: «Телекон»

Пенсионеры из Нижнего Тагила поженились в день золотой свадьбы еще раз

В Нижнем Тагиле пожилые жители сыграли повторную свадьбу.

Ровно 50 лет назад Александр Яковлевич и Любовь Владимировна поженились. На золотую свадьбу они решили вспомнить, как это было, и заново расписались, сообщает телекомпания «Телекон».

Сама пара рассказала, что вторую свадьбу организовали, чтобы устроить праздник внукам.

Чтобы они знали, что нужно так: прожить и в трудностях, и в радостях, и быть всегда вместе. И когда они поженятся, пусть они пронесут любовь на многие года, — рассказала невеста.

Александр и Любовь учились в одной школе, но они не были знакомы. Вернувшись из армии, юный Саша обратил внимание на попутчицу, которую часто встречал в общественном транспорте. Он боялся с ней познакомиться.

Встретились они на свадьбе знакомых. Любовь не сразу поняла, что это ее будущий муж. Но, выбирая его, не сомневалась.

Ранее сообщалось, что девять семейных пар наградили знаком «Совет да любовь» в Нижнем Тагиле.

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#Общество#Нижний Тагил#Свадьба#ЗАГС#Екатеринбург#Внуки#Дарья Сорокина#Роспись#Золотая свадьба
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