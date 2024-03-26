Почему сложно в один день начать питаться по-другому

«Нельзя рассчитывать на то, что можно внезапно, в один момент начать питаться по-другому. Пищевые привычки, с которыми мы живем долгое время, могут быть очень устойчивыми и формироваться еще в детстве или юношеском возрасте. Поэтому изменять их не всегда просто и требует определенного времени. В этом процессе могут быть как успехи, так и неудачи. Бывают периоды, когда все получается, есть положительная динамика, а также периоды, когда становится сложно и хочется сдаться. В такие моменты важно не отчаиваться и продолжать двигаться в выбранном направлении», — советует доктор Круглова.