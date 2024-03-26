Почему сложно в один день начать питаться по-другому

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В наших материалах мы поделимся с вами основными причинами, из-за которых люди сбиваются с диеты, переедают и не могут избавиться от лишнего веса, пишет ИА RuNews24.ru.
Как говорит эксперт, если человек часто срывается с диеты и трудно возвращается к ней, это может быть признаком того, что ограничения в питании слишком строгие и трудно соблюдать. Если вы сталкиваетесь с такими ситуациями, то, возможно, стоит пересмотреть свою диету. Однако необходимо помнить, что временные отступления от диеты и возвращение к обычному питанию — это естественный процесс изменения пищевых привычек.
«Нельзя рассчитывать на то, что можно внезапно, в один момент начать питаться по-другому. Пищевые привычки, с которыми мы живем долгое время, могут быть очень устойчивыми и формироваться еще в детстве или юношеском возрасте. Поэтому изменять их не всегда просто и требует определенного времени. В этом процессе могут быть как успехи, так и неудачи. Бывают периоды, когда все получается, есть положительная динамика, а также периоды, когда становится сложно и хочется сдаться. В такие моменты важно не отчаиваться и продолжать двигаться в выбранном направлении», — советует доктор Круглова.