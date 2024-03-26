Погоня со стрельбой за пьяным водителем без прав произошла под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Патрульные попытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал требование и поехал дальше. Правоохранители пустились за ним в погоню.
В какой-то момент им пришлось применить оружие, чтобы он остановился, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
Когда автомобилиста задержали, выяснилось, что у него не имеется прав на вождение, а также в момент управления транспортом он был пьян. Суд назначил ему 10 суток ареста.
Напомним, в Кыштыме водитель пытался скрыться от ГИБДД и стрелял в них. Как оказалось, он находился в розыске за распространение наркотиков.