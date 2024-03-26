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Погоня со стрельбой за пьяным водителем без прав произошла под Екатеринбургом

Погоня со стрельбой за пьяным водителем без прав произошла под Екатеринбургом

26 марта 2024, 06:06
Фото: 1MI
На подъезде к Екатеринбургу от М-5 Урал пьяный водитель автомобиля ВАЗ пытался уйти от преследования автоинспекторов. Инцидент случился 12 марта 2024 года.

Патрульные попытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал требование и поехал дальше. Правоохранители пустились за ним в погоню.

В какой-то момент им пришлось применить оружие, чтобы он остановился, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Когда автомобилиста задержали, выяснилось, что у него не имеется прав на вождение, а также в момент управления транспортом он был пьян. Суд назначил ему 10 суток ареста.

Напомним, в Кыштыме водитель пытался скрыться от ГИБДД и стрелял в них. Как оказалось, он находился в розыске за распространение наркотиков.

Пьяный водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от ГИБДД и устроил аварию
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#Происшествия#ГИБДД#Суд#Административная ответственность#Автомобиль#ЧП#Пьяный водитель#Погоня#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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