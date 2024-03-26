tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Полицейские оцепили многоэтажку в Каменске-Уральском

Полицейские оцепили многоэтажку в Каменске-Уральском

26 марта 2024, 04:04
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском полицейские оцепили многоэтажный дом на Набережной улице в связи с угрозой взрыва.

Известно, что рабочие, ремонтировавшие кровлю, обнаружили в доме патроны и гранату. Вскоре после этого к зданию подъехали специалисты, пишет Ура.ру.

Вскоре выяснилось, что граната не боевая. По словам местной жительницы, людей, проживающих в этом доме, пустили обратно в квартиры спустя три часа. При этом во всем здании было отключено газоснабжение.

Напомним, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле были эвакуированы на улицу жильцы многоэтажки, так как один из жителей обнаружил у себя в квартире гранаты. Специалисты определили, что гранаты были страйкбольными, после чего их изъяли.

Полицейские оцепили школу №63 в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Новостройку в Екатеринбурге месяц заливает водойМногоэтажку затопило кипятком в ЕкатеринбургеЖительница поселка в Свердловской области пожаловалась на плесень в доме
#Происшествия#Полицейские#Дом#Многоэтажка#ЧП#Патроны#Жильцы#Очевидцы#Оцепление#Граната#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Жалобы на вонь с завода и увеличение выбросов: экоитоги недели с 18 марта
Вчера, 11:14
Финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на август
Вчера, 12:08
Директор Дворца ледового спорта УВЗ в Нижнем Тагиле без вести пропал на СВО
Вчера, 11:40
Суд взыскал более 1,7 млн рублей с невьянского МУП за вред окружающей среде
Вчера, 16:05
Массовые лже-минирования произошли в Свердловской области
Вчера, 14:10
Второй шахтер найден мертвым под Североуральском
Вчера, 13:43
"