Полицейские оцепили многоэтажку в Каменске-Уральском

Напомним, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле были эвакуированы на улицу жильцы многоэтажки, так как один из жителей обнаружил у себя в квартире гранаты. Специалисты определили, что гранаты были страйкбольными, после чего их изъяли.