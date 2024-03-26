Полицейские оцепили многоэтажку в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Известно, что рабочие, ремонтировавшие кровлю, обнаружили в доме патроны и гранату. Вскоре после этого к зданию подъехали специалисты, пишет Ура.ру.
Вскоре выяснилось, что граната не боевая. По словам местной жительницы, людей, проживающих в этом доме, пустили обратно в квартиры спустя три часа. При этом во всем здании было отключено газоснабжение.
Напомним, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле были эвакуированы на улицу жильцы многоэтажки, так как один из жителей обнаружил у себя в квартире гранаты. Специалисты определили, что гранаты были страйкбольными, после чего их изъяли.