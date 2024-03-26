tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Полицейский из Заречного насмерть разбился в лобовом ДТП с фурой

Полицейский из Заречного насмерть разбился в лобовом ДТП с фурой

26 марта 2024, 07:26
Фото: 1MI
Автоинспектор ДПС из Заречного скончался в лобовом ДТП с грузовиком на Тюменском тракте. Авария произошла 23 марта.

Берэку Ахметову было 38 лет, рассказали в УГИБДД. Берэк был старшим инспектором, старшим лейтенантом, сказано в сообществе «ПазлТВ — все новости Заречного».

После происшествия была организована проверка. Известно, что инспектор ехал на машине Volkswagen Polo и врезался в грузовик DAF, который вез продукты питания в Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с двумя авто под Артемовским по вине двух «бесправников».

Пьяный водитель спровоцировал страшное ДТП на свердловской трассе
Узнать подробнее
Читайте также:
Скончался отец девятерых детей, пострадавший в ДТП с фурой на свердловской трассеВ Нижних Сергах погиб водитель Honda в смертельном ДТП с грузовикомВиновница ДТП в Свердловской области выплатит 1,3 млн родственникам погибшей
#Происшествия#Проверка#ДТП#Продукты#Новосибирск#Фура#Грузовик#Заречный#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина#Тюменский тракт#УГИБДД
Подпишитесь
Жалобы на вонь с завода и увеличение выбросов: экоитоги недели с 18 марта
Вчера, 11:14
Два дня жители Красного Камня дышали излишками сероводорода
Сегодня, 06:58
Опасная курица появилась в Свердловской области
Сегодня, 06:54
Финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на август
Вчера, 12:08
Приставы спасли жизнь алиментщику в Екатеринбурге
Сегодня, 07:49
Директор Дворца ледового спорта УВЗ в Нижнем Тагиле без вести пропал на СВО
Вчера, 11:40
"