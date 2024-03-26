Полицейский из Заречного насмерть разбился в лобовом ДТП с фурой

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Берэку Ахметову было 38 лет, рассказали в УГИБДД. Берэк был старшим инспектором, старшим лейтенантом, сказано в сообществе «ПазлТВ — все новости Заречного».
После происшествия была организована проверка. Известно, что инспектор ехал на машине Volkswagen Polo и врезался в грузовик DAF, который вез продукты питания в Екатеринбург.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с двумя авто под Артемовским по вине двух «бесправников».