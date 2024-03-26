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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Пострадавший в шахте «Кальинская» под Североуральском пришел в себя

Пострадавший в шахте «Кальинская» под Североуральском пришел в себя

26 марта 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
Рабочий, который пострадал в шахте «Кальинская» под Североуральском, пришел в себя после операции.

Состояние мужчины медики оценивают средней тяжести. У него два перелома, а также другие травмы. Сейчас свердловчанин в сознании и проходит курс лечения. В ИВЛ он не нуждается, пишет «КП-Екатеринбург».

В Следкоме возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего.

Напомним, происшествие на шахте случилось 25 марта 2024 года. Второй рабочий скончался под завалами. Другого шахтера отвезли в больницу Североуральска, а затем доставили его в медучреждение Краснотурьинска, где ему сделали операцию.

Прокуратура начала проверку после происшествия в шахте «Кальинская» в Североуральске
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