Пострадавший в шахте «Кальинская» под Североуральском пришел в себя

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Состояние мужчины медики оценивают средней тяжести. У него два перелома, а также другие травмы. Сейчас свердловчанин в сознании и проходит курс лечения. В ИВЛ он не нуждается, пишет «КП-Екатеринбург».
В Следкоме возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего.
Напомним, происшествие на шахте случилось 25 марта 2024 года. Второй рабочий скончался под завалами. Другого шахтера отвезли в больницу Североуральска, а затем доставили его в медучреждение Краснотурьинска, где ему сделали операцию.