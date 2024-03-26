Приставы спасли жизнь алиментщику в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Так, у мужчины есть дочка, которой 12 лет. Он не платил алименты на ее содержание, поэтому его объявили в розыск. Нашли его в квартире своего отца, который недавно умер.
Должник лежал на кровати, у него отказали ноги. Приставы предположили, что это произошло в следствии чрезмерного употребления алкоголя, отметили в ФССП Свердловской области.
Женщина, которая открыла приставам дверь, сразу же легла спать. Гости вызвали скорую помощь. Пациента положили на носилки, отнесли к машине и госпитализировали.
В больнице состояние мужчины оценили как тяжелое и сказали, что, если бы не приезд приставов, возможно, должник бы уже умер.
Ранее сообщалось, что женщина не платила алименты и получила принудительные работы в Кировграде.