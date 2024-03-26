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Приставы спасли жизнь алиментщику в Екатеринбурге

Приставы спасли жизнь алиментщику в Екатеринбурге

26 марта 2024, 07:49
Фото: ФССП Свердловской области
Приставы, которые ворвались в квартиру должника, спасли ему жизнь. У мужчины отказали ноги. При этом женщина, которая находилась с ним в квартире, спала.

Так, у мужчины есть дочка, которой 12 лет. Он не платил алименты на ее содержание, поэтому его объявили в розыск. Нашли его в квартире своего отца, который недавно умер.

Должник лежал на кровати, у него отказали ноги. Приставы предположили, что это произошло в следствии чрезмерного употребления алкоголя, отметили в ФССП Свердловской области.

Женщина, которая открыла приставам дверь, сразу же легла спать. Гости вызвали скорую помощь. Пациента положили на носилки, отнесли к машине и госпитализировали.

В больнице состояние мужчины оценили как тяжелое и сказали, что, если бы не приезд приставов, возможно, должник бы уже умер.

Ранее сообщалось, что женщина не платила алименты и получила принудительные работы в Кировграде.

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#Происшествия#Больница#Свердловская область#Алкоголь#Скорая помощь#Розыск#Судебные приставы#Алименты#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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