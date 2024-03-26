РЭО: Господдержка ускорит создание объектов утилизации ТКО в России

Буцаев рассказал, как государственная поддержка может способствовать более быстрому созданию объектов для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Он отметил, что сейчас имеется значительное преобладание инфраструктурных проектов по сортировке и обработке ТКО перед проектами по их утилизации. Это связано с отсутствием инструментов для возврата инвестиций в области утилизации. Однако с введением определенных изменений в систему расширенной ответственности производителей (РОП) РЭО ожидает увеличения темпов создания объектов для утилизации, пишет 56orb.ru.