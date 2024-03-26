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РЭО: Господдержка ускорит создание объектов утилизации ТКО в России

РЭО: Господдержка ускорит создание объектов утилизации ТКО в России

26 марта 2024, 14:12
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев представил на расширенном заседании Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы промежуточные результаты реформы отрасли по обращению с отходами.

Буцаев рассказал, как государственная поддержка может способствовать более быстрому созданию объектов для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Он отметил, что сейчас имеется значительное преобладание инфраструктурных проектов по сортировке и обработке ТКО перед проектами по их утилизации. Это связано с отсутствием инструментов для возврата инвестиций в области утилизации. Однако с введением определенных изменений в систему расширенной ответственности производителей (РОП) РЭО ожидает увеличения темпов создания объектов для утилизации, пишет 56orb.ru.

Буцаев также представил результаты выполнения федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» за минувший год. Доля ТКО, направленных на обработку, составила 52,9% при плане 39,7%, доля ТКО, направленных на утилизацию, — 12,8% при плане 9,2%, доля ТКО, направленных на захоронение, 80,5% при плане 98%.

С 2019 года введено 250 объектов, из них 134 — по обработке, 65 — по утилизации, 17 объектов — по размещению. Из указанных объектов 34 — комплексные объекты, в составе которых 33 участка обработки, 30 участков утилизации и 6 участков размещения твердых коммунальных отходов.

Генеральный директор РЭО также рассказал о данных Росстата, которые свидетельствуют о том, что сфера обращения с ТКО является одной из самых быстрорастущих в российской экономике на протяжении нескольких лет. Достижение это было возможно благодаря государственной поддержке, включая выпуск облигаций РЭО, средства от которых направляются на предоставление кредитов инвесторам на льготных условиях.

В дополнение к этому Буцаев отметил еще один инструмент финансирования — поддержку регионов с низким бюджетом через предоставление грантов. При соблюдении определенных условий грант может покрывать до 95% от объема инвестиций по концессионным соглашениям.

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