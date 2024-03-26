Сероводород в воздухе, танк на тагильском перекрестке, мост и смерть от перитонита

В мэрии Нижнего Тагила чиновники и дорожники обсуждали судьбу моста на Циолковского и улицы Октябрьской революции. История с ремонтом тянется с 2020 года, когда был заключен контракт с «Уралстроймонтажем», однако спустя четыре года дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Между тем срок действия контракта истечет буквально через несколько дней — 30 марта.