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Published Сегодня, 17:05

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Updated Сегодня, 17:07

Сероводород в воздухе, танк на тагильском перекрестке, мост и смерть от перитонита

Сероводород в воздухе, танк на тагильском перекрестке, мост и смерть от перитонита

26 марта 2024, 17:05
Фото: 1MI
Жители Красного Камня задыхались от выбросов сероводорода. В Нижнем Тагиле произошло «тяжеловесное» ДТП. В мэрии обсудили бесконечный ремонт моста на Циолковского. От перитонита умер тагильчанин. Полицейские изъяли 14 кг наркотиков в 2023 году. Итоги города и области 26 марта — в нашем обзоре.

Жители Нижнего Тагила опять задыхаются от выбросов сероводорода. В последние дни марта превышение концентрации вредного вещества в воздухе от 10 до 40% было зарегистрировано на Красном Камне. Длительное вдыхание сероводорода способно серьезно повлиять на здоровье: у человека могут появиться хронические головные боли и возникнуть проблемы с дыханием.

Два дня жители Красного Камня дышали излишками сероводорода
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Водители в Нижнем Тагиле во вторник, 26 марта, стали очевидцами необычного ДТП: в легковой автомобиль на большой скорости въехал танк. Иномарку от удара развернуло, однако никто не пострадал. В пресс-службе УВЗ позднее пояснили, что водитель бронетехники правил дорожного движения не нарушал и ехал на зеленый свет.

«Танк подмял машину»: в Нижнем Тагиле произошло странное ДТП
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В мэрии Нижнего Тагила чиновники и дорожники обсуждали судьбу моста на Циолковского и улицы Октябрьской революции. История с ремонтом тянется с 2020 года, когда был заключен контракт с «Уралстроймонтажем», однако спустя четыре года дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Между тем срок действия контракта истечет буквально через несколько дней — 30 марта.

«Была более-менее дорога»: в Нижнем Тагиле обсудили ремонт дорог УСМ Голященко
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В одной из больниц Екатеринбурга врачи не смогли помочь тагильчанину с перитонитом, который слишком поздно поступил на лечение. Сотрудник ЕВРАЗа умер из-за промедления: тагильские медики его по какой-то причине оперировать не стали, вместо этого ввели в медикаментозную кому и отправили в столицу региона.

«Дождались перитонита»: в больнице Екатеринбурга умер работник ЕВРАЗ НТМК
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В 2023 году в Нижнем Тагиле изъяли рекордное количество наркотиков у наркодилеров — 14 кг. Задержан 121 закладчик. В целом ситуация с распространением запрещенных веществ в городе остается непростой, признали члены городской антинаркотической комиссии.

В 2023 году в Нижнем Тагиле задержан 121 закладчик и изъято 14 кг наркотиков
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