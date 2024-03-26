Сероводород в воздухе, танк на тагильском перекрестке, мост и смерть от перитонита

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Жители Нижнего Тагила опять задыхаются от выбросов сероводорода. В последние дни марта превышение концентрации вредного вещества в воздухе от 10 до 40% было зарегистрировано на Красном Камне. Длительное вдыхание сероводорода способно серьезно повлиять на здоровье: у человека могут появиться хронические головные боли и возникнуть проблемы с дыханием.
Водители в Нижнем Тагиле во вторник, 26 марта, стали очевидцами необычного ДТП: в легковой автомобиль на большой скорости въехал танк. Иномарку от удара развернуло, однако никто не пострадал. В пресс-службе УВЗ позднее пояснили, что водитель бронетехники правил дорожного движения не нарушал и ехал на зеленый свет.
В мэрии Нижнего Тагила чиновники и дорожники обсуждали судьбу моста на Циолковского и улицы Октябрьской революции. История с ремонтом тянется с 2020 года, когда был заключен контракт с «Уралстроймонтажем», однако спустя четыре года дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Между тем срок действия контракта истечет буквально через несколько дней — 30 марта.
В одной из больниц Екатеринбурга врачи не смогли помочь тагильчанину с перитонитом, который слишком поздно поступил на лечение. Сотрудник ЕВРАЗа умер из-за промедления: тагильские медики его по какой-то причине оперировать не стали, вместо этого ввели в медикаментозную кому и отправили в столицу региона.
В 2023 году в Нижнем Тагиле изъяли рекордное количество наркотиков у наркодилеров — 14 кг. Задержан 121 закладчик. В целом ситуация с распространением запрещенных веществ в городе остается непростой, признали члены городской антинаркотической комиссии.