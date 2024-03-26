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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Сильный снегопад ожидается в Нижнем Тагиле 26 марта

Сильный снег накроет Нижний Тагил

26 марта 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney

Сильный снегопад ожидается в Нижнем Тагиле 26 марта

В Нижнем Тагиле 26 марта прогнозируется обилие осадков. В целом, будет облачно.

В ночное время вероятны умеренные осадки, на северной части они могут быть сильными. Днем метеорологи прогнозируют мокрый снег и снег с дождем, отметили в администрации.

В ночь с 26 на 27 марта и утром будет гололед. Ветер синоптики обещают юго-восточный, а также южный, он достигнет 5-10 метров в секунду. Ночью будет +2…-3 градуса, а на северных частях области до -8 градусов, днем 6-11 градусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни дожди, снег и ветер накроют Свердловскую область.

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