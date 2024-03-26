Сильный снег накроет Нижний Тагил

В ночь с 26 на 27 марта и утром будет гололед. Ветер синоптики обещают юго-восточный, а также южный, он достигнет 5-10 метров в секунду. Ночью будет +2…-3 градуса, а на северных частях области до -8 градусов, днем 6-11 градусов.