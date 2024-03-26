Сильный снег накроет Нижний Тагил

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В ночное время вероятны умеренные осадки, на северной части они могут быть сильными. Днем метеорологи прогнозируют мокрый снег и снег с дождем, отметили в администрации.
В ночь с 26 на 27 марта и утром будет гололед. Ветер синоптики обещают юго-восточный, а также южный, он достигнет 5-10 метров в секунду. Ночью будет +2…-3 градуса, а на северных частях области до -8 градусов, днем 6-11 градусов.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни дожди, снег и ветер накроют Свердловскую область.