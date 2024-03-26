Свердловчане отказываются посещать концерты после теракта в «Крокусе» и сдают билеты

Напомним, что развлекательные мероприятия изначально отменили до 13 мая, потом эту дату скорректировали и перенесли на 10 мая. Также стало известно, что для Екатеринбурга власти региона решили сделать исключение: некоторые фестивали и концерты в столице все же пройдут, но при строгом соблюдении мер безопасности. Официально проводить мероприятия разрешено на 23 муниципальных площадках.