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Жители Свердловской области начали массово сдавать билеты на концерты

Свердловчане отказываются посещать концерты после теракта в «Крокусе» и сдают билеты

26 марта 2024, 11:59
Фото: 1MI

Жители Свердловской области начали массово сдавать билеты на концерты

Свердловчане массово возвращают в кассы уже купленные билеты на концерты и шоу и сдают их онлайн.

Три дня прошло после теракта в «Крокус сити холле» и два дня после принятия постановления об отмене развлечений в Свердловской области, а жители региона уже активно несут билеты обратно в кассы. Сумма возвратов перевалила за миллион рублей, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.

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Напомним, что развлекательные мероприятия изначально отменили до 13 мая, потом эту дату скорректировали и перенесли на 10 мая. Также стало известно, что для Екатеринбурга власти региона решили сделать исключение: некоторые фестивали и концерты в столице все же пройдут, но при строгом соблюдении мер безопасности. Официально проводить мероприятия разрешено на 23 муниципальных площадках.

Общественники после теракта в «Крокус сити холле» предлагают вернуть на улицы городов Свердловской области народные дружины.

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#Общество#Свердловская область#Билеты#Теракт#Отмена#Мероприятия#18+#Екатеринбург#Возврат#Концерты#Дарья Бобровицкая
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