Свердловчане отказываются посещать концерты после теракта в «Крокусе» и сдают билеты

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Три дня прошло после теракта в «Крокус сити холле» и два дня после принятия постановления об отмене развлечений в Свердловской области, а жители региона уже активно несут билеты обратно в кассы. Сумма возвратов перевалила за миллион рублей, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.
Напомним, что развлекательные мероприятия изначально отменили до 13 мая, потом эту дату скорректировали и перенесли на 10 мая. Также стало известно, что для Екатеринбурга власти региона решили сделать исключение: некоторые фестивали и концерты в столице все же пройдут, но при строгом соблюдении мер безопасности. Официально проводить мероприятия разрешено на 23 муниципальных площадках.
Общественники после теракта в «Крокус сити холле» предлагают вернуть на улицы городов Свердловской области народные дружины.