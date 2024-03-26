Светофор на улице Кулибина в Нижнем Тагиле временно перестанет работать

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Временное прекращение работы светофора на вышеуказанном участке дороги планируется в связи с работами на подстанции, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Объект будет отключен с 10:00 до 17:00.
Напомним, с 19 по 22 марта 2024 года в Нижнем Тагиле была приостановлена работа светофоров на перекрестках в районе Гальянки из-за отключения электричества.
Также светофор в городе не работал 4 марта на перекрестке улиц Пархоменко — Жуковского из-за временного отключения электроснабжения.