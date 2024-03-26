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Светофор на улице Кулибина в Нижнем Тагиле временно перестанет работать

Светофор на улице Кулибина в Нижнем Тагиле временно перестанет работать

26 марта 2024, 04:55
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на некоторое время приостановится работа светофора на перекрестке Восточное шоссе — улица Кулибина. Объект не будет работать 26 марта 2024 года.

Временное прекращение работы светофора на вышеуказанном участке дороги планируется в связи с работами на подстанции, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Объект будет отключен с 10:00 до 17:00.

Напомним, с 19 по 22 марта 2024 года в Нижнем Тагиле была приостановлена работа светофоров на перекрестках в районе Гальянки из-за отключения электричества.

Также светофор в городе не работал 4 марта на перекрестке улиц Пархоменко — Жуковского из-за временного отключения электроснабжения.

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