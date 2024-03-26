Таджикская диаспора рекомендовала землякам в Свердловской области не гулять по ночам

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В таджикской диаспоре Свердловской области предупредили своих граждан о необходимости соблюдать осторожность после теракта в «Крокус сити холле». В частности, им лучше не появляться в местах большого скопления людей и не гулять в ночное время. Это не запрет, а именно рекомендация, рассказал Ura.ru руководитель общества таджикской культуры «Сомон» в Екатеринбурге Фарух Мирзоев.
Он подчеркнул, что после страшного теракта в Красногорске важно не допустить проявления межнациональной вражды и провокаций. Идет священный для мусульман месяц Рамадан, поэтому лучше не гулять по улицам, а дома молиться за погибших и пострадавших, а также совершать добрые поступки, отметил Мирзоев.
Подобные рекомендации донесены до национальных диаспор и в других российских регионах, добавил Мирзоев.
Напомним, что четверо непосредственных исполнителей теракта — выходцы их Таджикистана. Изначально СМИ писали, что они имели российское гражданство, однако впоследствии эти данные были опровергнуты. Трое их четверых задержанных не говорят по-русски, им понадобились услуги переводчика.