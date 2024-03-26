Таджикская диаспора рекомендовала землякам в Свердловской области не гулять по ночам

В таджикской диаспоре Свердловской области предупредили своих граждан о необходимости соблюдать осторожность после теракта в «Крокус сити холле». В частности, им лучше не появляться в местах большого скопления людей и не гулять в ночное время. Это не запрет, а именно рекомендация, рассказал Ura.ru руководитель общества таджикской культуры «Сомон» в Екатеринбурге Фарух Мирзоев.