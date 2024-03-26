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Таджикская диаспора в Свердловской области призвала земляков быть осторожнее

Таджикская диаспора рекомендовала землякам в Свердловской области не гулять по ночам

26 марта 2024, 14:49
Фото: 1MI

Таджикская диаспора в Свердловской области призвала земляков быть осторожнее

Не появляться на улице после 22:00 и не посещать массовые мероприятия рекомендовали свердловским таджикам в местной диаспоре.

В таджикской диаспоре Свердловской области предупредили своих граждан о необходимости соблюдать осторожность после теракта в «Крокус сити холле». В частности, им лучше не появляться в местах большого скопления людей и не гулять в ночное время. Это не запрет, а именно рекомендация, рассказал Ura.ru руководитель общества таджикской культуры «Сомон» в Екатеринбурге Фарух Мирзоев.

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Он подчеркнул, что после страшного теракта в Красногорске важно не допустить проявления межнациональной вражды и провокаций. Идет священный для мусульман месяц Рамадан, поэтому лучше не гулять по улицам, а дома молиться за погибших и пострадавших, а также совершать добрые поступки, отметил Мирзоев.

Подобные рекомендации донесены до национальных диаспор и в других российских регионах, добавил Мирзоев.

Напомним, что четверо непосредственных исполнителей теракта — выходцы их Таджикистана. Изначально СМИ писали, что они имели российское гражданство, однако впоследствии эти данные были опровергнуты. Трое их четверых задержанных не говорят по-русски, им понадобились услуги переводчика.

Накануне, 25 марта, спецслужбы задержали еще троих предполагаемых пособников террористов, также выходцев из Таджикистана. А сегодня, 26 марта, за решетку отправили выходца из Киргизии с российским гражданством, который сдал боевикам квартиру.

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