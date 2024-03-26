Тагильчане стали призерами первенства УрФО по кикбоксингу

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
На соревнование съехались почти 600 спортсменов округа. Они боролись за победу в разных дисциплинах.
Воспитанники спортшколы «Старт» привезли 11 медалей. Два первых места заняла Анна Педикова. Кирилл Степанов взял золото в лоу-кике. Федор Хромов удостоился первого и второго места. Серебряным призером стал и Иван Булдаков. С бронзовыми наградами в Нижний Тагил вернулись Али Велиев, Владислав Сапрыкин, София Елфимова, Мирон Дорошенко, Семен Макушев.
Спортшкола «Тагилстрой» тоже показала хорошие результаты, взяв шесть медалей. Лучшей стала Алена Романова. Серебряные награды забрали Матвей Канонеров, Алиса Слободчикова. На третьем месте оказались Иван Березин, Илья Шабалин и Арина Дымура.
Из тагильской спортшколы «Юность» золотые медали смогли завоевать Вера Панфилова и Дарина Якупова. На второе место пьедестала поднялась София Корнилова, на третье — Егор Чернейкин, Денис Фроликов Дениса и Матвей Будеев.
Теперь отправятся на первенство России, которое состоится в середине мая в Дагестане. А чемпионат России будет проведен осенью в Кемерово.
Спортсмены из Нижнего Тагила добиваются хороших успехов. Так, например, тхэквондисты вошли в сборную России, одержав победу на первенстве страны.