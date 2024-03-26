Тагильчане стали призерами первенства УрФО по кикбоксингу

Из тагильской спортшколы «Юность» золотые медали смогли завоевать Вера Панфилова и Дарина Якупова. На второе место пьедестала поднялась София Корнилова, на третье — Егор Чернейкин, Денис Фроликов Дениса и Матвей Будеев.



Теперь отправятся на первенство России, которое состоится в середине мая в Дагестане. А чемпионат России будет проведен осенью в Кемерово.