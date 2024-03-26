Тагильские дошкольники учат правила дорожного движения на тренировочных перекрестках

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В Нижнем Тагиле дошколята осваивают правила дорожного движения на специальных учебно-тренировочных перекрестках под руководством автоинспекторов.
В настоящее время инспекторы ГИБДД принимают активное участие в областном профилактическом мероприятии «Внимание, каникулы!». Сотрудники на патрульном автомобиле выехали в детский сад № 204 объединения «Детство», — сообщает пресс-служба ведомства.
Занятия проводятся в игровой форме. Ребята играют разные роли, перевоплощаясь в водителя, пешехода и регулировщика. Таким образом они учатся оценивать ситуацию с разных сторон.
Инспекторы по ходу игры подробно объясняют им разные ситуации и рассказывают об особенностях поведения на дороге, о том, какие ловушки могут подстерегать на пути, и почему важно держать маму или папу за руку.
Также инспекторы проводят беседы с родителями и напоминают, что основы безопасного поведения на дорогах закладываются в семье. Если взрослые нарушают ПДД, то дети тоже будут это делать.
Ранее ребята из Нижнего Тагила написали письма водителям, в которых напомнили им о необходимости быть внимательными на дороге.