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Published Сегодня, 16:19

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Тагильские автоинспекторы тренируют дошкольников на учебных перекрестках

Тагильские дошкольники учат правила дорожного движения на тренировочных перекрестках

26 марта 2024, 16:19
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

Тагильские автоинспекторы тренируют дошкольников на учебных перекрестках

В ГИБДД Нижнего Тагила создали специальные тренировочные перекрестки для воспитанников детских садов, чтобы в реальных условиях научить их безопасному поведению на дороге.

В Нижнем Тагиле дошколята осваивают правила дорожного движения на специальных учебно-тренировочных перекрестках под руководством автоинспекторов.

В настоящее время инспекторы ГИБДД принимают активное участие в областном профилактическом мероприятии «Внимание, каникулы!». Сотрудники на патрульном автомобиле выехали в детский сад № 204 объединения «Детство», — сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

Занятия проводятся в игровой форме. Ребята играют разные роли, перевоплощаясь в водителя, пешехода и регулировщика. Таким образом они учатся оценивать ситуацию с разных сторон.

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Инспекторы по ходу игры подробно объясняют им разные ситуации и рассказывают об особенностях поведения на дороге, о том, какие ловушки могут подстерегать на пути, и почему важно держать маму или папу за руку.

Также инспекторы проводят беседы с родителями и напоминают, что основы безопасного поведения на дорогах закладываются в семье. Если взрослые нарушают ПДД, то дети тоже будут это делать.

Ранее ребята из Нижнего Тагила написали письма водителям, в которых напомнили им о необходимости быть внимательными на дороге.

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#Общество#Нижний Тагил#ГИБДД#Дошкольники#Игра#Правила дорожного движения#Екатеринбург#Инспекторы ГИБДД#Дарья Бобровицкая
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