tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Столкнувшийся с легковым автомобилем танк в Нижнем Тагиле ехал на зеленый свет

Танк ехал на зеленый свет: стали известны подробности ДТП с бронетехникой в Тагиле

26 марта 2024, 14:46
Фото: 1MI

Столкнувшийся с легковым автомобилем танк в Нижнем Тагиле ехал на зеленый свет

В Нижнем Тагиле танк, столкнувшийся с с легковым автомобилем, не нарушал правил дорожного движения.

В пресс-службе УВЗ рассказали подробности ДТП с танком во вторник, 26 марта. Водитель бронетехники ПДД не нарушал и ехал на зеленый свет.

Авария произошла на специальном проезде УВЗ, который ведет в сторону испытательного полигона. Проезд пересекается с обычной трассой. Перекресток оборудован светофором, который необходим для регулирования порядка проезда спецтехники и транспорта.

Танк двигался на разрешающий сигнал светофора. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают детали происшествия. Водитель легкового автомобиля претензий к Уралвагонзаводу не имеет. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе.
«Танк подмял машину»: в Нижнем Тагиле произошло странное ДТП
Узнать подробнее

Напомним, что танк буквально снес легковушку на перекрестке. От удара ее развернуло на дороге.

Ранее стало известно, что в лобовом столкновении с грузовиком погиб сотрудник полиции из Заречного. ДТП произошло на Тюменском тракте.

Читайте также:
Lada Kalina не поделила дорогу с трамваем в Нижнем ТагилеПьяный водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от ГИБДД и устроил авариюДвое детей погибли: семья из Екатеринбурга попала в страшное ДТП в Башкирии
#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Танк#Легковой автомобиль#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
«Была более-менее дорога»: в Нижнем Тагиле обсудили ремонт дорог УСМ Голященко
Сегодня, 14:46
Два дня жители Красного Камня дышали излишками сероводорода
Сегодня, 06:58
Финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на август
Вчера, 12:08
Приставы спасли жизнь алиментщику в Екатеринбурге
Сегодня, 07:49
Народные дружины выйдут на улицы Нижнего Тагила
Сегодня, 14:36
"