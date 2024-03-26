Танк ехал на зеленый свет: стали известны подробности ДТП с бронетехникой в Тагиле

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В пресс-службе УВЗ рассказали подробности ДТП с танком во вторник, 26 марта. Водитель бронетехники ПДД не нарушал и ехал на зеленый свет.
Авария произошла на специальном проезде УВЗ, который ведет в сторону испытательного полигона. Проезд пересекается с обычной трассой. Перекресток оборудован светофором, который необходим для регулирования порядка проезда спецтехники и транспорта.
Танк двигался на разрешающий сигнал светофора. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают детали происшествия. Водитель легкового автомобиля претензий к Уралвагонзаводу не имеет. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что танк буквально снес легковушку на перекрестке. От удара ее развернуло на дороге.
Ранее стало известно, что в лобовом столкновении с грузовиком погиб сотрудник полиции из Заречного. ДТП произошло на Тюменском тракте.