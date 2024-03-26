«Танк подмял машину»: в Нижнем Тагиле произошло странное ДТП

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Танк выезжал с УВЗ и подмял автомобиль под гусеницы. Все произошло недалеко от выезда с территории Уралвагонзавода на трассе по направлению в сторону Верхней Салды.
Пострадавший автомобиль слева, видно лишь его крышу, — рассказали свидетели событий.
Есть ли в этой аварии пострадавшие, неизвестно.
Единственный перекресток, где точно надо смотреть по сторонам, не полагаясь на светофор. И регулярно кто-нибудь решает не уступать танку, — делятся тагильчане.
Ранее сообщалось, что водитель Toyota погиб в смертельном ДТП по дороге в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Автомобилист ехал в аэропорт и врезался в стоящий грузовик.