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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Танк и машина столкнулись в Нижнем Тагиле

«Танк подмял машину»: в Нижнем Тагиле произошло странное ДТП

26 марта 2024, 11:21
Фото: tagilcity.ru

Танк и машина столкнулись в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле столкнулись танк и легковое авто. Это произошло в дневное время 26 марта.

Танк выезжал с УВЗ и подмял автомобиль под гусеницы. Все произошло недалеко от выезда с территории Уралвагонзавода на трассе по направлению в сторону Верхней Салды.

Пострадавший автомобиль слева, видно лишь его крышу, — рассказали свидетели событий.

Есть ли в этой аварии пострадавшие, неизвестно.

Единственный перекресток, где точно надо смотреть по сторонам, не полагаясь на светофор. И регулярно кто-нибудь решает не уступать танку, — делятся тагильчане.

Ранее сообщалось, что водитель Toyota погиб в смертельном ДТП по дороге в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Автомобилист ехал в аэропорт и врезался в стоящий грузовик.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Светофор#УВЗ#Танк#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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