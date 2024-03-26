Убивший собаку «лайку» житель Нижнего Тагила предстанет перед судом

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Обвиняемому 51 год. Ранее он был неоднократно судим. Следствие полагает, что 31 августа прошлого года мужчина находился у себя дома и был пьян. В какой-то момент он решил показать жене, какой он сильный, при помощи их собаки.
Далее он намотал на шею животного поводок, затянул петлю. Затем он душил ее на протяжении пяти минут. Собака скончалась, сообщает Свердловский облсуд.
После этого он показал труп пса жене и высказал ей угрозы. Она восприняла их всерьез. Дело направлено в суд.
Ранее 15 лет назначили кочегару за убийство двоих друзей в Реже.