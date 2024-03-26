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Убивший собаку «лайку» житель Нижнего Тагила предстанет перед судом

Убивший собаку «лайку» житель Нижнего Тагила предстанет перед судом

26 марта 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле местный житель предстанет перед судом за убийство собаки породы «лайка». Кроме того, что он убил пса, он угрожал расправой жене.

Обвиняемому 51 год. Ранее он был неоднократно судим. Следствие полагает, что 31 августа прошлого года мужчина находился у себя дома и был пьян. В какой-то момент он решил показать жене, какой он сильный, при помощи их собаки.

Далее он намотал на шею животного поводок, затянул петлю. Затем он душил ее на протяжении пяти минут. Собака скончалась, сообщает Свердловский облсуд.

После этого он показал труп пса жене и высказал ей угрозы. Она восприняла их всерьез. Дело направлено в суд.

Ранее 15 лет назначили кочегару за убийство двоих друзей в Реже.

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