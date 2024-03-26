В 2023 году в Нижнем Тагиле задержан 121 закладчик и изъято 14 кг наркотиков

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В Нижнем Тагиле прошло заседание антинаркотической комиссии под председательством мэра Владислава Пинаева. Участники подвели итоги за 2023 год, сообщает пресс-служба мэрии.
Ситуация с оборотом наркотиков и отравлениями наркотическими веществами остается непростой. За год полицейские изъяли у закладчиков огромное количество наркотиков — 14 кг 158 г, что намного больше объема 2022 года. За руку правоохранители поймали 121 закладчика.
Всего за минувшие 12 месяцев в городе выявлено 748 преступлений, связанных с наркотиками. Установить причастных удалось по 408 делам, возбуждено 403 уголовных дела. В целом число выявленных преступлений увеличилось на 14,8%.
Растет и число отравлений наркотиками — 81 случай за 2023 год, (в 2022 году — 76). Основной контингент погибших прежний — мужчины от 31-50 лет (81,6% случаев).
В целом участники антинаркотической комиссии отметили, что мероприятия, которые проводятся по действующей в Нижнем Тагиле «дорожной карте», приносят свои плоды. ее действие решили продлить до конца 2024 года.
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