В 2023 году в Нижнем Тагиле задержан 121 закладчик и изъято 14 кг наркотиков

Ситуация с оборотом наркотиков и отравлениями наркотическими веществами остается непростой. За год полицейские изъяли у закладчиков огромное количество наркотиков — 14 кг 158 г, что намного больше объема 2022 года. За руку правоохранители поймали 121 закладчика.