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В Нижнем Тагиле благоустроят жилой двор на Вые впервые за 45 лет

В Нижнем Тагиле благоустроят жилой двор на Вые впервые за 45 лет

26 марта 2024, 09:20
Фото: Страница Владислава Пинаева во ВКонтакте
В Нижнем Тагиле будет благоустроен жилой двор на Красноармейской улице перед домом №78. Работы начнутся в апреле 2024 года.

Так, во дворе сделают удобные тротуары, парковки и проезды, а также оборудуют площадки для детей и для занятий спортом, рассказал глава города Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.

Кроме того, на данной территории будут посажены деревья. Известно, что двор не ремонтировался с 1979 года — когда был построен дом №78.

Напомним, жители Нижнего Тагила голосуют за городские объекты, которые нужно будет благоустроить в 2025 году. Лидерами голосования являются парк Горького и сквер, расположенный на Ленинградском проспекте.

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