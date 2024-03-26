В Нижнем Тагиле благоустроят жилой двор на Вые впервые за 45 лет

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Так, во дворе сделают удобные тротуары, парковки и проезды, а также оборудуют площадки для детей и для занятий спортом, рассказал глава города Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.
Кроме того, на данной территории будут посажены деревья. Известно, что двор не ремонтировался с 1979 года — когда был построен дом №78.
Напомним, жители Нижнего Тагила голосуют за городские объекты, которые нужно будет благоустроить в 2025 году. Лидерами голосования являются парк Горького и сквер, расположенный на Ленинградском проспекте.