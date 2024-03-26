В Нижнем Тагиле молодые гитаристы в день траура по «Крокусу» играли в центре города

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По словам очевидицы, два юноши около 18.00 играли на гитарах у одного из магазинов в центре Нижнего Тагила. Они были прилично одеты, не сквернословили, не курили и не просили денег. Однако к ним подошли трое полицейских.
После недолгого разговора с молодыми людьми, сотрудники полиции завели их в магазин, начали разговаривать с ними и составлять какой-то документ. По всей видимости, протокол. Музыка очень ненавязчиво звучала на улице. Никто не жаловался, — написала тагильчанка в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Женщина высказала предположение, что в Нижнем Тагиле по какой-то причине запретили музыкантам выступать на улицах города. Однако это оказалось не так. Музыкантам не разрешили играть, так как в этот день, 24 марта, в России был объявлен траур в связи с событиями, произошедшими в «Крокусе».
Наряд патрульно-постовой службы отреагировал на сигнал в дежурную часть о том, что в день общенационального траура, когда запрещены все увеселительные мероприятия, молодые люди в общественном месте играют на гитарах. Сотрудники полиции лишь взяли объяснения, напомнив о произошедших событиях. Музыканты отнеслись с пониманием и разошлись, — рассказали TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, в день траура по жертвам «Крокуса» в Нижнем Тагиле появилось сразу несколько стихийных мемориалов.