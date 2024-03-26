В Нижнем Тагиле молодые гитаристы в день траура по «Крокусу» играли в центре города

Женщина высказала предположение, что в Нижнем Тагиле по какой-то причине запретили музыкантам выступать на улицах города. Однако это оказалось не так. Музыкантам не разрешили играть, так как в этот день, 24 марта, в России был объявлен траур в связи с событиями, произошедшими в «Крокусе».