В Пышминском районе разрушена часть дороги на трассе «Екатеринбург — Тюмень»

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Инспекторам ГИБДД пришлось ввести особый пропускной режим на 177 км автодороги «Екатеринбург — Тюмень» в Пышминском районе, так как на этом участке образовалась яма, сообщает пресс-служба ведомства.
Движение здесь регулируется вручную, инспекторы помогают водителям преодолеть опасное место.
Ранее в Свердловской области решили расширить до четырех полос так называемую «трассу смерти» — участок длиной 5 км на Режевском тракте, где часто происходят тяжелые ДТП.