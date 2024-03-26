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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В Пышминском районе на трассе «Екатеринбург — Тюмень» разрушен участок дороги

В Пышминском районе разрушена часть дороги на трассе «Екатеринбург — Тюмень»

26 марта 2024, 09:59
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Пышминском районе на трассе «Екатеринбург — Тюмень» разрушен участок дороги

Из-за серьезного разрушения асфальта на автотрассе в Пышминском районе автоинспекторы запустили реверсивное движение.

Инспекторам ГИБДД пришлось ввести особый пропускной режим на 177 км автодороги «Екатеринбург — Тюмень» в Пышминском районе, так как на этом участке образовалась яма, сообщает пресс-служба ведомства.

Движение здесь регулируется вручную, инспекторы помогают водителям преодолеть опасное место.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Ранее в Свердловской области решили расширить до четырех полос так называемую «трассу смерти» — участок длиной 5 км на Режевском тракте, где часто происходят тяжелые ДТП.

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#Свердловская область#Дорога#ГИБДД#Разрушение#Участок#Екатеринбург#Реверсивное движение#Инспекторы ГИБДД#Дарья Бобровицкая
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