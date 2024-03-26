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Published Сегодня, 12:33

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Updated Сегодня, 12:35

В Самарской области предотвращен теракт в пункте гуманитарной помощи

26 марта 2024, 12:33
В Самарской области была предотвращена попытка взрыва пункта приема гуманитарной помощи. Подозреваемый, предполагаемый участник террористической организации «Русский добровольческий корпус», был убит при его задержании.

Согласно информации, задуманный теракт готовил гражданин России 1994 года рождения. Он начал публично дискредитировать Вооруженные силы с 2022 года и был завербован украинской спецслужбой через активиста организации «РДК» Александра Кудашева, россиянина 1982 года рождения, пишет rtvi.com.

Завербованный мужчина согласился принять участие в организации и проведении диверсий на территории России. Ему были переданы координаты места, где хранилось самодельное взрывное устройство (СВУ). По указанию украинской стороны, его следовало подорвать в здании пункта приема гуманитарной помощи волонтерской организации.

При задержании подозреваемого в подготовке теракта произошел взрыв СВУ, в результате которого мужчина получил смертельные ранения. Никто из сотрудников спецслужбы и гражданского населения не пострадал.

Задержание было зафиксировано на видео, опубликованном РИА Новости. По кадрам можно увидеть, как агенты ФСБ следуют за подозреваемым до места хранения бомбы и приказывают ему отбросить ее. В силу ночного времени, действия мужчины сложно разобрать. После нескольких просьб «Отбрось!» слышен звук взрыва. На следующих кадрах, снятых уже днем, видно тело погибшего.

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