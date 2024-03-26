В Самарской области предотвращен теракт в пункте гуманитарной помощи

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Согласно информации, задуманный теракт готовил гражданин России 1994 года рождения. Он начал публично дискредитировать Вооруженные силы с 2022 года и был завербован украинской спецслужбой через активиста организации «РДК» Александра Кудашева, россиянина 1982 года рождения, пишет rtvi.com.
Завербованный мужчина согласился принять участие в организации и проведении диверсий на территории России. Ему были переданы координаты места, где хранилось самодельное взрывное устройство (СВУ). По указанию украинской стороны, его следовало подорвать в здании пункта приема гуманитарной помощи волонтерской организации.
При задержании подозреваемого в подготовке теракта произошел взрыв СВУ, в результате которого мужчина получил смертельные ранения. Никто из сотрудников спецслужбы и гражданского населения не пострадал.
Задержание было зафиксировано на видео, опубликованном РИА Новости. По кадрам можно увидеть, как агенты ФСБ следуют за подозреваемым до места хранения бомбы и приказывают ему отбросить ее. В силу ночного времени, действия мужчины сложно разобрать. После нескольких просьб «Отбрось!» слышен звук взрыва. На следующих кадрах, снятых уже днем, видно тело погибшего.