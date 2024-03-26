В Самарской области предотвращен теракт в пункте гуманитарной помощи

Задержание было зафиксировано на видео, опубликованном РИА Новости. По кадрам можно увидеть, как агенты ФСБ следуют за подозреваемым до места хранения бомбы и приказывают ему отбросить ее. В силу ночного времени, действия мужчины сложно разобрать. После нескольких просьб «Отбрось!» слышен звук взрыва. На следующих кадрах, снятых уже днем, видно тело погибшего.