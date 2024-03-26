В Свердловской области утвержден план по развитию экологии на 2024 год

Одной из основных проблем в экологии являются лесные пожары. В прошлом году в регионе наблюдалась тревожная пожароопасная обстановка. Евгений Куйвашев уже утвердил план тушения природных пожаров на предстоящий сезон. Также он направил порядка 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства. Эти средства пойдут на тушение очагов возгорания в отдаленных населенных пунктах с использованием авиации и на закупку спецтехники и необходимого оборудования.