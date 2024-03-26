В Свердловской области утвержден план по развитию экологии на 2024 год

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Как известно, Свердловская область — промышленное сердце России. Экология региона постоянно испытывает нагрузку, обусловленную большой концентрацией крупных предприятий. Однако состояние окружающей среды находится на постоянном контроле у губернатора Евгения Куйвашева и Министерства природных ресурсов. Так, благодаря национальному проекту «Экология» реализуются несколько региональных инициатив. Они охватывают сохранение и защиту воздуха, водных объектов, биологического разнообразия и лесных массивов. Помимо этого, Министерство энергетики также внедрило свою программу по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами).
Системность подхода к разработанному сценарию улучшения экологической ситуации на Среднем Урале дает хорошие результаты. На Международной выставке «Россия», которая проходит в Москве, заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко заявила об успехах свердловских проектов. В своей речи вице-премьер отдельно обозначила Нижний Тагил. Именно здесь осуществляется снижение доли автомобильных выбросов, поскольку существенная часть общественного транспорта перешла на газомоторное оборудование. Позитивные экологические сдвиги в развитии коммунальных инфраструктур принесла модернизация нескольких городских котельных.
Немаловажным считается и участие промышленных предприятий Нижнего Тагила в подобных проектах. Величина инвестиций в экологию превышает 2 млрд рублей, и сумма продолжает расти. По отметкам специалистов, количество выбросов снизилось почти на 20 тысяч тонн. Во многих городах Свердловской области функционируют автоматические станции контроля за источниками выбросов в атмосферу. Из них две работают в Нижнем Тагиле, столько же — в столице региона.
Одной из основных проблем в экологии являются лесные пожары. В прошлом году в регионе наблюдалась тревожная пожароопасная обстановка. Евгений Куйвашев уже утвердил план тушения природных пожаров на предстоящий сезон. Также он направил порядка 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства. Эти средства пойдут на тушение очагов возгорания в отдаленных населенных пунктах с использованием авиации и на закупку спецтехники и необходимого оборудования.
В рамках реализуемой программы будут проведены мероприятия по охране лесов от пожара с использованием авиации. Кроме того, будет осуществляться лесовосстановление, — ранее отмечал губернатор Свердловской области.
Мероприятиями по охране леса будут заниматься более 4 тысяч специалистов. В их распоряжении — свыше 1800 единиц специальной техники и около 7,5 тысяч единиц оборудования.
Все специалисты обладают достаточной квалификацией и уровнем профессиональной подготовки по тушению самых сложных пожаров. Теоретические знания подтверждены, умения на практике отработаны, — сообщал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
По итогам 2023 года в лесах Свердловской области было высажено 31,5 тыс. га деревьев, что превышает заданный проектом «Экология» уровень на 10,2%. Искусственное воспроизведение лесных ресурсов на месте вырубок и гарей выполнено на территории 7,5 тыс. га. Посадка растений на лесных участках, где естественное лесовосстановление не обеспечивается, проведена на участке 484,57 га. В текущем году подобные мероприятия будут продолжены.
В целом на 2024 год правительством и бизнесом Свердловской области запланирован ряд экологических мероприятий. Главным образом, необходима модернизация процессов производства, а также разработка и внедрение на местах современных и качественных технологий.