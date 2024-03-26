Водитель чуть не сгорел заживо в автомобиле в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Известно, что водитель уснул за рулем. Его нога давила на газ, и в какой-то момент автомобиль загорелся, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам очевидца, прохожие успели вытащить горожанина из салона. Машина сгорела. Что стало причиной возгорания транспорта — неизвестно.
Напомним, 27 января 2024 года в центре Нижнего Тагила сгорела иномарка, стоявшая во дворе. Также пострадали две машины, находившиеся рядом. Хозяевам других транспортных средств пришлось отгонять их подальше от возгорания.