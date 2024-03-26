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Updated Сегодня, 08:23

Водитель чуть не сгорел заживо в автомобиле в Екатеринбурге

Водитель чуть не сгорел заживо в автомобиле в Екатеринбурге

26 марта 2024, 08:23
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге случилось возгорание автомобиля, в котором находился водитель. Инцидент случился ночью в Академическом районе 26 марта 2024 года.

Известно, что водитель уснул за рулем. Его нога давила на газ, и в какой-то момент автомобиль загорелся, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

По словам очевидца, прохожие успели вытащить горожанина из салона. Машина сгорела. Что стало причиной возгорания транспорта — неизвестно.

Напомним, 27 января 2024 года в центре Нижнего Тагила сгорела иномарка, стоявшая во дворе. Также пострадали две машины, находившиеся рядом. Хозяевам других транспортных средств пришлось отгонять их подальше от возгорания.

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#Происшествия#Пожар#Огонь#Автомобиль#Возгорание#Водитель#ЧП#Очевидец#Прохожие#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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