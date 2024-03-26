Водитель Toyota погиб в смертельном ДТП по дороге в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Смертельное ДТП случилось на восьмом километре Кольцовского тракта. Мужчина 1998 года рождения, который находился за рулем иномарки, не справился с управлением и врезался в отечественное авто, сообщает региональное управление ГИБДД.
Молодой человек получил тяжелейшие травмы и умер до приезда скорой помощи. Причину, по которой он не справился с управлением транспортным средством, установят дознаватели ГИБДД.
Ранее на Тюменском тракте в лобовом столкновении с грузовиком погиб правоохранитель из Заречного.