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В Екатеринбурге недалеко от аэропорта Кольцово в ДТП погиб водитель Toyota

Водитель Toyota погиб в смертельном ДТП по дороге в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге

26 марта 2024, 07:50
Фото: 1MI

В Екатеринбурге недалеко от аэропорта Кольцово в ДТП погиб водитель Toyota

Автомобиль Toyota по дороге в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге врезался в стоящую «Газель» и погиб.

Смертельное ДТП случилось на восьмом километре Кольцовского тракта. Мужчина 1998 года рождения, который находился за рулем иномарки, не справился с управлением и врезался в отечественное авто, сообщает региональное управление ГИБДД.

Молодой человек получил тяжелейшие травмы и умер до приезда скорой помощи. Причину, по которой он не справился с управлением транспортным средством, установят дознаватели ГИБДД.

Ранее на Тюменском тракте в лобовом столкновении с грузовиком погиб правоохранитель из Заречного.

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#Наезд#Столкновение#Иномарка#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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